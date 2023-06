Presset Rekdal ga klar beskjed til pressen

Kjetil Rekdal mener at laget hans hadde uflaks mot Stjørdals-Blink. Han ville ikke snakke om sin egen fremtid.

Stjørdals-Blink-Rosenborg 2-1



– Jeg vil si at de var griseheldig. Det er fotballens natur. Vi har 13 målsjanser, de har to. Da skal vi ikke tape 1-2, sier Rekdal.

Rosenborg ble sendt på hodet ut av cupens andre runde av 2. divisjonslaget Stjørdals-Blink.

Etter kampen ble Rekdal omringet av pressen.

På første spørsmål om sin egen fremtid, svarte han at han ikke tenker på det nå, men heller kampen.

Han avviste de neste spørsmålene og ga gjentatte ganger klar beskjed om at han kun ville snakke om kampen.

– Jeg svarer bare på kampen. Jeg orker ikke å begynne å gå inn på ting som er utenforliggende, meldte Rekdal.

Etter første runde i cupen, der Rosenborg vant 1-0 mot Trygg/Lade, sa Rekdal at det var noe av det verste han hadde sett.

– Prestasjonen er mye bedre enn forrige uke mot Trygg/Lade, mener Rekdal.

– Vi gjør faktisk en bra fotballkamp. Vi spiller mot ett mål i 90 minutter og har 13 målsjanser, men vi får ikke ballen over streken. Vi gjør en liten tabbe som gjør at vi havner under. Det er cupens historie og dramaturgi vi får oppleve i kveld, sier den hardt pressede Rosenborg-treneren.

KRISESTART: Ellevteplass i serien og exit fra andre runde i cupen er status for Kjetil Rekdal og Rosenborg 1. juni. Foto: Ole Martin Wold

Kapteinen med kontant svar

Markus Henriksen er langt nede etter tapet. Han beklager at det ble tap mot andredivisjonslaget som hører til tre mil øst for Trondheim.

– Jeg tror det er smart å ha fokus på det vi skal gjøre og koble av det som skjer rundt. Det har allerede vært storm i Trondheim nå, og jeg tror ikke den blir mildere, sier Henriksen.

– Har spillergruppen full tillit til Kjetil Rekdal?

– Ja, svarer Rosenborg-kapteinen kontant.

I likhet med treneren ergret han seg over de mange forspilte sjansene.

TRENERTILLIT: Markus Henriksen står fast på at spillergruppen har tillit til Kjetil Rekdal. Foto: Ole Martin Wold

Styrelederen: – Skuffet

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen var på plass i Stjørdal.

– Skuffende, rett og slett. jeg trenger ikke kommentere så mye mer enn det. Vi skal ikke tape kamper mot et andredivisjonslag, men så er det all ære til Stjørdals-Blink. De gjør en god kamp og scorer på de to sjansene de har. Men det er ikke der vi skal være, sier hun til TV 2.



– Hva tenker du om prestasjonen, hvis du ser bort fra resultatet?

– Vi har jo muligheten til å punktere kampen i første omgang der, vi får to mål annullert, det er ikke vits i å spekulere i det. Vi taper kampen, svarer Gotaas Johnsen – et intervju som ble avbrutt da Rekdal dukket opp i pressesonen.



ROSENBORG-LEDER: Cecilie Gotaas Johnsen. Foto: Ole Martin Wold

Etter ligatapet på Brann Stadion 2. pinsedag gikk supporterklubben Kjernen hardt ut og slo fast at Rekdals dager burde være talte.

Bjørn Skar, talsperson for supporterklubben, holder seg ordknapp etter cupfadesen.

– Styret i Kjernen har vært tydelig på hva vi mener. Vi står ved det vi har uttalt. Det er ikke så mye mer å si enn det som er sagt, sier Skar til TV 2.