Presset øker på Ten Hag: – Det er det store mysteriet

Erik ten Hag sier til TV 2 at han er sikker på at det vil snu for Manchester United. Spørsmålet er om han rekker å snu det.

– Vi må ha tid til i morgen tidlig om vi skal diskutere problemene i Manchester United.

Det sa TV 2s fotballekspert Morten Langli etter at Manchester United tapte mot FC København.

For faktum er at United har tapt 9 av 17 kamper denne sesongen.

Skrekkelige tall for et lag som forrige sesong så ut til å endelig være på vei ut av et ti år langt mareritt.

– Det vi må snakke om ... Man snakker om Man. United for det de en gang var. Vi må ta ferskvaren vi ser hver uke, da ser vi et lag som er i middelsjiktet i Premier League.

Han peker på at de har slitt stort mot lag som Brighton, Brentford og Fulham i Premier League.

– Så er det store spørsmålet hvordan det kunne gå så ille fra én sesong til en annen. Det presterte forrige sesong med samme trener, med en nå forsterket tropp. Det er det som er det store mysteriet, sier Morten Langli engasjert.

United-legende tror Ten Hag sitter trygt

Onsdagens tap mot FC København inneholdt «alt».

United spilte offensiv fotball og Erik ten Hag beskrev de første 40 minuttene som det beste de hadde levert denne sesongen.

Men etter at Marcus Rashford ble utvist endret kampen seg helt. FCK scoret to kjappe og i andre omgang ble det igjen dramatisk.

Bruno Fernandes sendte United i ledelsen, men to nye mål fra danskene sørget for at United reiser hjem til England med null poeng.

– 9 tap på 17 kamper er ikke bra nok. Managere har blitt sparket etter det før, men det tror jeg ikke vi har råd til lenger. Jeg tror man må stå ved ham, sa Manchester United-legenden Paul Scholes på TNT Sports.

GULLALDEREN: Paul Scholes var en av Uniteds viktigste spillere under Sir Alex Ferguson. Foto: Mike Egerton

Han fortalte også at det var tilfeldigheter som ødela for United onsdag. Ikke Erik ten Hags valg.

Det mener også TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Sesongen har vært kjempedårlig, elendig og massevis av prestasjoner som ikke har vært i nærheten. Akkurat i kveld er det veldig mye utur som gjør at de ikke får en seier, sier Mathisen.

Ten Hag til TV 2: – Jeg er sikker på at det vil snu

– De har tapt 9 av 17 kamper nå, det begynner å se veldig ille ut. Men i dag er det så mange spesielle omstendigheter bak prestasjonen. De går ut og tar tak i kampen og leder 2-0 før den spesielle situasjonen, sier Langli.

Erik ten Hag var selvsagt en svært skuffet mann etter tapet.

I et intervju med TV 2 forteller han at det vil snu.

– Denne sesongen ser det ut til at alt går imot oss. Så mange avgjørelser har gått mot oss ... Dette laget er sterkt, vi er skuffet nå, men jeg er sikker på at laget vil reise seg. Laget vil fortsette å kjempe sammen, jeg er sikker på at det vil snu, sier nederlenderen.

SNART PAUSE: Etter helgens kamp mot Luton er det landslagspause. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

TV 2s eksperter er enig i at Erik ten Hag lever farlig, men de er usikker på om han mister jobben allerede nå.

– Samtidig vet vi at trenere lever farlig når de har dårlige resultater og det kommer et landslagsopphold. Da er det mulig for ledelsen å få arbeidsro og eventuelt ta kontakt med en ny kandidat. Den pausen kommer allerede nå etter helgens kamp mot Luton, sier Langli.