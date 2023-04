Zintsjenko slakter eget frieri: – Det verste noensinne

Arsenal-stjernen gremmes fortsatt over hendelsen for fire år siden.

– Jeg skammer meg så mye, sier Arsenal-stjernen Oleksandr Zintsjenko.

Situasjonen han referer til er sitt eget frieri i 2019.

I et større intervju med FootballersLives, gjengitt av danske BT, åpner den ukrainske fotballstjernen om da han fridde til sin nåværende kone Vela Zintsjenko.

– Måten jeg fridde på, var det verste frieriet noensinne, fortsetter han.

Planen var å overraske Vlada under et intervju, siden hun jobber for en TV-stasjon. Ukraina skulle spille EM-kvalifiseringskamp mot Portugal på hjemmebane som kjæresten skulle dekke på jobb.

– Jeg fortalte sjefen hennes at jeg ville gjøre det midt under et intervju. Det var en perfekt idé. Vi vant kampen 2-1, jeg hadde forlovelsesringen i vesken og var klar for å gjøre det.

Det var bare ett problem.

Zintsjenko hadde glemt å spørre Vladas far om tillatelse. Det ønsket ukraineren å gjøre ansikt til ansikt. Dermed spurte han landslagstreneren om å få fri til et lite ærend kun fem timer før kampstart.

Det fikk han ikke.

Dermed ble det perfekte og planlagte frieriet ødelagt.

– I stedet gjorde jeg det klokka fire om morgenen i leiligheten hennes, kun iført bokseren. Jeg var nesten naken, sier 26-åringen om det som ble et alternativt frieri.

Full av etterpåklokskap kommer han med ett råd til fremtidige friere.

GLEMTE DETALJ: Kort tid før det planlagte frieriet hadde Oleksandr Zintsjenko glemt å spørre hans kommende svigerfar om tillatelse. Det rotet til planene for den ukrainske stjernen. Foto: Alastair Grant

– Ikke vær som meg. Det gjorde meg helt gal, sier Zintsjenko, som kun timer etterpå gikk ut og kjøpte masse blomster til sin kommende kone.

Arsenal-stjernen valgte å fri én gang til, denne gangen på Ukrainas nasjonalstadion i Kyiv. Dette frieriet delte 26-åringen på Instagram til sine 2,6 millioner følgere.

– Det viktigste jaet i livet mitt, skrev Zintsjenko under bildet.

Sammen har paret ei datter på 1 år og åtte måneder, som kom til verden i august 2021.