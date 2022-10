Wolverhampton sparket manageren

Wolverhampton opplyser at de har skilt lag med Bruno Lage.

Lørdag tapte ulvene 0-2 for West Ham. Wolverhampton ligger tredje sist i Premier League med kun seks poeng på åtte kamper.

– Bruno er en utmerket trener som jobber hardt og er dedikert, og han er en varm, smart og ærlig mann. Det har vært en glede å jobbe med ham og staben hans under tiden i Wolves, så det er trist å måtte ta en sånn avgjørelse, sier Wolves-diraktør Jeff Shi.

– Jeg tviler ikke på Brunos kvaliteter, og jeg er sikker på at han kommer til å lykkes et annet sted, men lagets form og prestasjoner de siste månedene gjorde at vi ikke hadde noe annet valg, sier Shi.



Bruno Lage, som vant den portugisiske ligaen med Benfica i 2018/19-sesongen, tok over Wolverhampton etter Nuno Espírito Santo sommeren 2021.

Forrige sesong endte laget på tiendeplass i Premier League, men det var en svak avslutning. Wolverhampton vant ingen av de sju siste kampene forrige sesong.

Steve Davis og James Collins leder laget inntil videre.