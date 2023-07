Wenger til TV 2: – Ødegaard er der han burde gått først

LES GETS (TV 2): Arsenal-legenden Arsène Wenger (73) mener Martin Ødegaard (24) endelig er på rett sted. Nå tror han på suksess også for landslaget.

– Er han en typisk Wenger-spiller?

– Ødegaard, ja. Han er en typisk Arsenal-spiller, smiler den legendariske manageren Arsène Wenger i intervju med TV 2.

– Han er på rett sted, legger franskmannen til.



Wenger mener at det ikke alltid har vært tilfellet.

– Jeg liker Ødegaard veldig godt. Jeg hadde ham på treningsopphold som 15-åring. Til slutt valgte han Real Madrid, men jeg er glad for at han er der han burde gått først. Jeg følte kanskje at han gikk litt for tidlig til Real Madrid, sier den tidligere Arsenal-manageren.



Etter å ha slått gjennom som 15-åring i Strømsgodset i 2014, reiste Ødegaard rundt til flere av Europas største klubber.

TOUR DE FRANCE-GJEST: Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger var på plass i Tour de France-sirkuset på 15. etappe i Alpene. Foto: Andreas Molland / TV 2

Valget endte på Real Madrid.

Hyller Arsenal-kjøpene

Ødegaard var kaptein på et Arsenal-lag som havnet på andreplass i Premier League forrige sesong. Selv leverte drammenseren 15 scoringer og åtte målgivende på 37 ligakamper.

– Jeg liker de smarte valgene han tar. Han er en tøff fyr også. Han går til i duellene, og han er en leder og en kaptein. Han er veldig ambisiøs, sier Wenger, som gleder seg over overgangsmarkedet til Arsenal.

Kai Havertz, Jurriën Timber og Declan Rice har signert for klubben.

– For første gang på tre år bruker de mye penger, for stadion er tilbakebetalt og eieren er veldig ambisiøs. Neste sesong vil de være en av favorittene til å vinne ligaen, sier Wenger.

NYE LAGKAMERATER: Arsenal satte ny overgangsrekord for å få tak i Declan Rice (t.v.) fra West Ham. Her fra en kamp mot Arsenal og Martin Ødegaard i april 2023. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

– De har investert veldig bra i unge spillere, så de vil kunne ha et lag av toppkvalitet i fire-fem år, fortsetter 73-åringen.

Tro på Norge

Det er ikke bare Arsenal som den meritterte treneren har tro på. Wenger følger også med det norske landslaget med interesse.

– Jeg forventer at Norge skal gjøre det bra. Jeg følger dem, for de har to superspillere. Om de kan finne defensiv stabilitet, kommer de til å gjøre det bra, sier Wenger.

LANDSLAGSSMELL: Martin Ødegaard og det norske landslaget tapte 1-2 for Skottland på Ullevaal forrige måned etter to sene scoringer av gjestene. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Han trekker frem EM-kvalifiseringskampen mot Skottland på Ullevaal, der det gikk fra 1-0 til 1-2 i sluttminuttene.

– Det var brutalt. Jeg følte med dem der, men det viktigste var måten de responderte på. Det viser mental styrke og at de er ambisiøse. Jeg er veldig spent på utviklingen til laget, sier Wenger.