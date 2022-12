– VM-komet foretrekker Liverpool

HET: Enzo Fernandez ble kåret til VMs unge spiller. Her sammen med turneringens beste Lionel Messi og mesterskapets keeper Emiliano Martínez. Foto: CARL RECINE

Enzo Fernadez spilte en sentral rolle i Argentina-laget som vant VM-gull i Qatar.

Midtbanespilleren ble kåret til turneringens unge spiller – en utmerkelse som Kylian Mbappé har vunnet tidligere.

Flere storklubber skal ha vist interesse for 21-åringen, men ifølge Daily Mirror har han gitt beskjed om hvilken klubb som er den prefererte.

Avisen skriver at Fernadez foretrekker en overgang til Liverpool. I VM ble det ett mål og én målgivende pasning for Benfica-stjernen.

Det argentinske nettstedet Diario La Capital hevdet forrige uke at det allerede var en enighet mellom Benfica og Liverpool om argentineren.

Den saudiarabiske klubben Al Nassr forventer at Cristiano Ronaldo fullfører en overgang til klubben innen årskifte, skal man tro Marca.

Superstjernen fra Madeira skal angivelig signere en kontrakt på to og et halvt år verdt 200 millioner euro, som tilsvarer om lag to milliarder norske kroner.

KNUST: Cristiano Ronaldo og Portugal røk ut mot Marokko i VM. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Daily Mail melder at Arsenals Gabriel Martinelli er klar for å signere en ny kontrakt med London-klubben. Med den vil han tjene om lag to millioner i uken.

Forlenge vil også PSG gjøre med Lionel Messi, mener Goal. Mannen som fikk sitt etterlengtede VM-gull på søndag har kontrakt med den franske giganten ut denne sesongen.

Tilbake til London og «The Gunners». Brightons og Argentinas Alexis Mac Allister skal være et mål for Mikel Arteta, skriver spanske AS. Atletico Madrid skal også ha midtbanespilleren på radaren.

Manchester United skal være interessert i å utløse Portugal-keeper Diogo Costas utkjøpsklausul på 65 millioner pund, ifølge portugisiske Correio da Manha.

Det tilsvarer 782 millioner norske kroner. Det skal ikke være aktuelt før etter nåværende sesong, melder nettstedet.

Kroatiske Josko Gvardiol var en av VMs store spillere. Sky Sports skriver likevel at RB Leipzig-forsvareren er forventet å bli i den tyske toppklubben.