Vill Liverpool-jubel på overtid etter dramatisk snuoperasjon

Crystal Palace - Liverpool 1-2

Liverpool tar over tabelltoppen før resten av Premier League-runden etter en dramatisk snuoperasjon over Crystal Palace.

Jean-Philippe Mateta sendte Crystal Palace opp i ledelsen på straffespark snaut timen inn i oppgjøret.

Et kvarter før slutt – like før Crystal Palace-angriper Jordan Ayew hadde blitt utvist med sitt andre gule kort – kunne Mohamed Salah sette inn 1-1. På overtid var kampen snudd da Harvey Elliott hamret inn 2-1 for Liverpool.



– Det er alltid en god følelse å score, spesielt når vi vinner kampen. Selhurst Park er et vanskelig sted å komme, men vi gir ikke opp, sier Liverpool-helt Harvey Elliott til TNT, gjengitt av BBC.



VILL JUBEL: Harvey Elliott satte inn 2-1 for Liverpool. Her er Ibrahima Konaté og Cody Gakpo. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

Før Arsenals bortekamp mot serietreer Aston Villa senere lørdag er Liverpool ett poeng foran Martin Ødegaards lag.

– Målet er å vinne Premier League, sier Elliott.



Lange VAR-sjekker

I første omgang havnet dommer og VAR i fokus.

Andrew Madley pekte på straffemerket da Virgil van Dijk felte Odsonne Édouard, men så fikk dommeren VAR på øret.

FØRST STRAFFE: Odsonne Édouard ble sendt i bakken av Liverpool-kaptein Virgil van Dijk, men avgjørelsen ble omgjort etter en VAR-undersøkelse. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

– Det er definitivt en dytt i ryggen fra Hughes, sier tidligere Premier League-dommer Mike Dean på Sky Sports.

Madley løp ut til skjermen og fikk se Liverpool-anker Wataru Endo gå ned i duell med Will Hughes like før straffesituasjonen. Det endte med at avgjørelsen ble omgjort etter en haug med repriser.

VAR-DRAMA: Dommer Andrew Madley ga først gult kort til Virgil van Dijk etter å ha laget straffespark, men avgjørelsen ble omgjort etter en VAR-sjekk. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB

– De ønsker å ta seg tid, men du ser at det er frispark etter to repriser. Du trenger ikke å se den seks-åtte ganger, sier Mike Dean.

Ny straffesituasjon

Tidlig i andre omgang gikk Jean-Philippe Mateta ned innenfor 16-meteren etter duell med Liverpool-stopper Jarell Quansah. Crystal Palace-fansen ropte på straffespark, men det ble ikke dømt av Madley.

VAR-SJEKKER: Dommer Andrew Madley hadde to turer bort til VAR-skjermen på Selhurst Park lørdag ettermiddag. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

Etter flere minutters spill, fikk imidlertid dommeren beskjed om å sjekke VAR-skjermen. Madley valgte å dømme straffe til Crystal Palace.

– Det var hundre prosent riktig avgjørelse, og det var en god inngripen av VAR, mener tidligere Premier League-dommer Mike Dean på Sky Sports.



MÅLSCORER: Jean-Philippe Mateta satte inn 1-0. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB

Mateta satte sikkert inn 1-0 bak Liverpool-målvakt Alisson Becker.



Liverpool slet lenge med å svare på Palaces ledermål, men et kvarter før slutt fikk Jordan Ayew sitt andre gule kort og ble sendt i dusjen. Sekunder senere satte Mohamed Salah inn sitt 200. Liverpool-mål til 2-2.

SALAH I 200: Mohamed Salah satte inn 1-1 og scoret sitt 200. mål for Liverpool etter overgangen fra Roma sommeren 2017. Foto: Kin Cheung / AP / NTB

Gjestene fra Merseyside fortsatte å presse på for seiersmålet, og noen sekunder inn i overtiden prøvde Harvey Elliott lykken fra snaut tjue meter. Ballen fant veien til nettmaskene, og det ble vill jubel i Liverpool-leiren.

Luis Díaz hadde en ball i mål like etterpå, men scoringen ble annullert for offside. Nesten ti minutter (!) på overtid var Crystal Palace nær ved å utligne til 2-2, men Alisson Becker vartet opp med en fantastisk redning.