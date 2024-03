Vill Liverpool-jubel ni minutter på overtid

Nottingham Forest - Liverpool 0-1

Liverpool var på vei mot 0-0 mot Nottingham Forest borte på City Ground, men i niende overtidsminutt satte Darwin Núñez inn seiersmålet.

Alexis Mac Allister lempet ballen inn i feltet, der Darwin Núñez stusset ballen i mål. Det utløste vill jubel i Liverpool-leiren.

VILL JUBEL: Darwin Núñez holdt ikke igjen da han satte inn seiersmålet mot Nottingham Forest lørdag ettermiddag. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Jeg visste at det var siste minutt, og at jeg måtte få ballen in foran mål. Darwin er så viktig for oss, sier Mac Allister til BBC.



– Det var en utrolig assist i siste sekund. Det er en fantastisk følelse. Jeg er veldig glad, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.



HYLLES: Jürgen Klopp var storfornøyd med Alexis Mac Allisters assist på overtid mot Nottingham Forest. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

I forkant av scoringen sang Nottingham Forest-fansen at Nunez kun er en dårligere utgave av Liverpool-floppen Andy Carroll.

– Jeg ville ikke sunget den sangen og fyrt opp Darwin, sier Klopp til Sky Sports, gjengitt av The Athletic.



Klopp: – Kan ikke tro det

Liverpool-sjefen setter trepoengeren høyt.

– Dette var den kampen med vanskeligst omstendigheter. Fire kamper på elleve dager er veldig vanskelig med den troppen vi har, sier Klopp, og sikter til skadeproblemene som Liverpool sliter med.



– Det var superspesielt. Det var ikke enkelt for oss i noen deler av kampen i dag. Det var så vanskelig. Å komme ut med fire seirer (på disse elleve dagene), kan jeg ikke tro, fortsetter tyskeren.



TAKKET FANSEN: Liverpool-helten Darwin Núñez. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

Matchvinner Darwin Núñez var tilbake i Liverpool-troppen etter å ha mistet de siste kampene på grunn av skade. Også Dominik Szoboszlai og Wataru Endo kom inn som innbyttere i andre omgang etter skadeproblemer

Til beIN Sports sier Klopp at han håper å ha toppscorer Mohamed Salah tilbake til toppkampen mot Manchester City.

Manchester City neste

Liverpool topper Premier League med fire poeng ned til Manchester City, som møter Manchester United hjemme på Etihad søndag.

Arsenal, som er to poeng bak tabelltoppen, skal opp mot Sheffield United borte mandag.

Manchester City skal til Anfield for å møte Liverpool neste helg.

– Det blir en enorm kamp neste søndag. Før den tid har vi en vanskelig kamp i Praha (mot Sparta Praha i Europaligaen), sier Klopp.



SKUFFELSE: Morgan Gibbs-White og Nottingham Forest satt tomhendte igjen etter at Liverpool var på besøk lørdag. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Nottingham Forest ligger på 17. plass med fire poeng ned til nedrykksplass.