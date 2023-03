Vill jubel etter overtidsdrama: – For noen scener!

Arsenal var i trøbbel, men sent på overtid kom scoringen som sikret tre poeng.

Arsenal - Bournemouth 3-2

Reiss Nelsons kanontreff sikret seieren sju minutter på overtid.

– Så lenge man ikke holder med Tottenham eller Manchester City må man elske scenene i det Arsenal avgjør kampen. For et drømmetreff, og for noen jubelscener i det som var en ekstremt viktig kamp, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

GLEDE: Arsenal-spillerne feirer seiersmålet. Foto: GLYN KIRK

Serielederen fikk seg en kraftig oppvekker etter minuttet, da Philip Billing ga Bournemouth en overraskende ledelse.



I andreomgang doblet Marcos Senesi på hodet, før London-laget våknet.

Thomas Partey reduserte og Ben White sto for 2-2 i andreomgang. Arsenal presset for det tredje, og fikk det da Reiss Nelson banket inn seiersmålet.

Det betyr at det fortsatt er fem poeng ned til Manchester City, som slo Newcastle 2-0 tidligere lørdag.

FORNØYD: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard. Foto: DAVID KLEIN

Bournemouth sjokkerte vertene fra avspark. Dango Ouattara mottok ballen på kanten og slo strøkent inn mot Philip Billing. Dansken lurte seg fram og banket inn ledelse til bortelaget.

Martin Ødegaard var involvert i en utrolig dobbeltmulighet like etterpå, men verken hans forsøk eller Bukayo Sakas gikk i nettet.

Like før timen var gjestene på farten igjen. Joe Rothwells corner var presist slått og Senesi stanget inn 2-0.

Det tok en time før Arsenal fikk sin første scoring.

En corner ble bokset ut av Bournemouth-keeper Neto og ballen havnet hos Emile Smith Rove. Engelskmannen nikket mot bakre stolpe og der sto Partey klar til å bredside inn 1-2.

Utligningen kom takket være to innbyttere. Reiss Nelson dro seg fri på kant og slo inn, Ben White stormet ballen over linjen.

På overtid sendte Nelson hjemmelaget til himmels.

