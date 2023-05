Vill jubel da Everton reddet seg – Leicester og Leeds rykket ned

Everton - Bournemouth 1-0

Leicester - West Ham 2-1

Leeds - Tottenham 1-3

Southampton var allerede klare for Championship før den siste runden av Premier League-sesongen, men de to siste nedrykksplassene kjempet tre lag for å unngå.

Som ventet ble det et nervedrama til siste slutt. Leeds var aldri i nærheten i sin kamp mot Tottenham, og rykket ned.

Det gjorde også Leicester. De slo West Ham, men det hjalp lite. For takket være et supermål av Abdoulaye Doucoure, vant Everton sin kamp mot Bournemouth.

VILL GLEDE: Det tok av på Goodison Park da Everton tok ledelsen.

Dermed blir det sesong nummer 70 på rad på øverste nivå for Everton. Da ble det naturlig nok ellevill jubel på Goodison Park.

– Jeg er dritsliten, sier Everton-keeper Jordan Pickford til Sky Sports.



Publikum stormet banen i eufori på arenaen som straks skal rives.

– Det har vært en stor kamp for Everton på og utenfor banen, ikke bare denne sesongen, men i mange år. Men Everton tålte presset, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Ikke alle ville løpe ut på banen og juble for fornyet kontrakt. Ifølge Jamie Carragher var det mange som viste misnøye.

– Flesteparten av supporterne buet på de som løp på banen, og ropte «spark styret».



BANESTORMING: Mens noen løp ut på banen, buet andre på Everton-styret.

– Når det gjelder personene som sitter i styret, må de gå av i løpet av de neste dagene. Det er eneste måten de vil få støtte fra disse Everton-supporterne, sier Carragher.



Slik var dramaet

Everton hadde to poeng mer enn Leicester og Leeds.

Det tok to minutter før den første scoringen i nedrykkskampene kom. Harry Kane og Tottenham tok ledelsen på Elland Road, og dermed måtte Leeds score minst to mål.

FORTVILELSE: Leeds må ta den tunge veien ned til Championship.

Neste scoring kom etter en halvtime - denne gang på King Power Stadium. Harvey Barnes vartet opp med et herlig mål, som sendte Leicester midlertidig over streken.

Resultatene stod seg til pause. Det lå an til nedrykk for Leeds og Everton.

Nerver i Liverpool

Like etter 2. omgang startet ble vondt til verre for Leeds, da Pedro Porro doblet for Tottenham. Da handlet det i realiteten om Everton eller Leicester skulle holde seg.

Det så tungt ut for Everton, men så stod Abdoulaye Doucoure frem. Volley-skuddet gikk strake veien i mål. Da eksploderte Goodison Park. Everton var over streken igjen.

Samtidig ble stillingen 1-3 i Leeds etter Jack Harrison- og Kane-scoringer, mens Leicester økte ledelsen til 2-0. Alt så ut til å handle om Goodison Park.

NERVEDRAMA: Leicester-fansen ba om gode nyheter fra Everton-kampen. De kom aldri.

Der var det dramatisk. Med cirka 20 minutter igjen ble det ampert. Dominic Solanke viste frem et merke på bryste. TV-reprisene viste at Yerry Mina så ut til å bite den tidligere Liverpool-spissen. VAR grep imidlertid ikke inn.

Everton prøvde å la tiden gå, men Bournemouth fikk store sjanser. Det holdt imidlertid helt inn for de blå.