– Vil sprenge banken for tidligere Glimt-spiss

BRENNHET: Victor Boniface kobles til en rekke Premier League-klubber etter storspill for Bayer Leverkusen. Foto: WOLFGANG RATTAY

West Ham er klare for å slå sin egen overgangsrekord for å sikre seg tidligere Glimt-angriper Victor Boniface (23) fra Bayer Leverkusen, skriver The Sun.

Lucas Paquetá er West Hams nåværende rekordsignering og kostet 60 millioner euro, nesten 700 millioner norske kroner.

Så spørs det hvor mye som skal til for å lokke titteljagende Leverkusen til å selge nigerianeren. 23-åringen, som har ti mål og sju målgivende på 16 Bundesliga-kamper, har også blitt koblet til Newcastle og Chelsea.

Bayern München drømmer om å gjenforen den tidligere Tottenham-trioen Harry Kane (30), Kieran Trippier (33) og Eric Dier (30). Kane meldte overgang i sommer og sistnevnte har allerede ankommet på lån, mens tyskerne nå er ute etter å hente Trippier fra Newcastle.

Ifølge The Times er Trippier ivrig etter å gå til Bayern, men Newcastle skal ifølge Sky Sports ha avvist forespørselen.

BAYERN-TRIO? Harry Kane (til venstre) og Eric Dier (til høyre) er allered på plass. Står Kieran Trippier (i midten) for tur? Foto: REUTERS/JASON CAIRNDUFF

Newcastle har også takket nei til Atlético Madrids forespørsel om å låne Callum Wilson (31), men er åpen for en permanent overgang dersom det kommer et bud, melder Mail.

Casemiros fremtid i Manchester United er uviss. Ifølge Star har klubben kommet frem til at den beste løsningen er å selge midtbanespilleren.

OLD TRAFFORD NESTE? Erik ten Hag ønsker å hente Brian Brobbey fra gamleklubben Ajax. Foto: MAURICE VAN STEEN/AFP

Men Erik ten Hag har også noen i kikkerten. Han ønsker å hente angriperen Brian Brobbey (21) fra Ajax nå i januar, melder tyske Sky Sports. 21-åringen har scoret ni mål på 16 kamper i Eredivisie så langt denne sesongen.

Matthijs de Ligt (24) står også på blokken til Old Trafford-klubben, og nederlenderen er åpen for å forlate Bayern til sommeren, skriver Mirror.

RB Leipzig-angriper Benjamin Sesko (20) har mange beilere, og nå melder tyske Sky Sports at angriperen har en utkjøpsklausul på 50 millioner euro som slår inn til sommeren. Det tilsvarer 575 millioner kroner.

ØNSKET AV EMERY: Ifølge Fabrizio Romano ønsker Morgan Rogers å forlate Middlesbrough til fordel for Aston Villa. Foto: Ben Whitley

Ifølge Fabrizio Romano har Aston Villa kommet med et stort og forbedret tilbud på Middslesbroughs Morgan Rogers (21). Unggutten er Emery og Villas prioriterte signering i januar, hevder Romano.