Vil lokke Salah med milliardlønn

Saudisk-klubb har blinket seg ut Liverpool-legenden, mens tre Premier League-klubber snuser på Kylian Mbappé. Her er mandagens fotballrykter.

Mohamed Salah (31) er ønsket i Saudi-Arabia, skriver den saudiske avisen Al Riyadiah. Det er angivelig al-Ittihad som snuser på Liverpool-legenden, og klubben skal være villig til å bla opp 670 millioner kroner for 31-åringen.

Salah kan på sin side vente seg en toårskontrakt verdt vanvittige to milliarder kroner.

Går han dit vil han bli gjenforent med Fabinho. I den saudiske ligaen finner man også gamle Liverpool-helter som Jordan Henderson, Sadio Mané og Roberto Firmino, samt at Steven Gerrard er manager for Al-Ettifaq.

Den saudiske ligaen har heller ingen planer om å roe ned forbruke neste sesong. Da står Kevin De Bruyne høyt på ønskelisten.

Ifølge Sport har Barcelona kommet med et lånetilbud på Manchester City-duoen João Cancelo (29) og Bernardo Silva (28), og er villige til å forhandle om en permanent overgang for sistnevnte fra neste sommer.

Arsenal er i sluttforhandlinger med Brentford om David Raya (27), mens klubbens reservekeeper Matt Turner (29) er på vei til Nottingham Forest.

Skogvokterne er også i samtaler med tidligere Leicester-keeper Kasper Schmeichel, som for tiden spiller i Nice. Det melder Eurosport Danmark.

PSG ønsker å kvitte seg med Kylian Mbappé i sommer. Superstjernen er klar til å signere for Real Madrid som bosmanspiller etter kommende sesong, og skal være villig til å gå på et ettårig lån til Premier League før den tid.

Ifølge Mirror er Chelsea, Arsenal og Liverpool interessert i å sikre seg Mbappés tjenester.

LÅN? Kylian Mbappé er ute i kulden i Paris. Foto: Lewis Joly/AP Photo

Arsenal-midtbanespiller Jorginho mistrives angivelig i Nord-London, og nå er Fenerbahçe interessert i å hente ham, melder tyrkiske TRT.

João Felix kan være på vei til saudiske Al Hilal. Det skal i så fall dreie seg om et låneopphold, men spilleren selv vil helst til Barcelona. Ifølge Fabrizio Romano er det krystallklart at han ikke kommer til å spille for Atlético Madrid denne sesongen.

Chelsea er, ifølge Telegraph, klare til å komme med et forbedret bud på Brightons Moisés Caicedo.

Fulham-forsvarer Tosin Adarabioyo takker nei til Tottenham. Ifølge The Sun vil 25-åringen heller til Monaco.