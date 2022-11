KLOPP-ASSISTENT: Pep Lijnders (t.v.) måtte svare på spørsmål om eiersituasjonen i Liverpool. Han er en betrodd assistent for Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Mandag slapp engelske The Athletic nyheten om at Fenway Sports Group (FSG) har lagt ut Liverpool Football Club for salg.

Da Jürgen Klopps assistent Pep Lijnders tirsdag møtte pressen før Derby i Ligacupen, ble han bombardert med spørsmål om eierne.

– Vi trodde ikke det skulle komme ut nå, men det skjedde. Det går fint, sier Lijnders, som har pleid å ha pressekonferansene i Ligacupen.

– Vi er vant til rykter, men vi er fokusert på det som betyr noe, og det er forberedelsene til Derby-kampen, fortsetter nederlenderen.

PÅ INVESTORJAKT: John W. Henry (t.h.) og Fenway Sports Group, som har eid Liverpool siden 2010. Her sammen med Jürgen Klopp etter finaletapet i Champions League i mai.

FSG opplyste overfor The Athletic at de alltid har vært på utkikk etter investorer, men bekreftet ikke at de ønsker å selge seg helt ut.

– Veldig gode eiere

Lijnders henviste til eiergruppens uttalelse.

– Jeg vet at eierne ivaretar klubbens interesser, og det har de alltid gjort. De har i hvert fall alltid forsøkt på det, sier Klopp-assistenten, som roser samarbeidet med de amerikanske eierne.

– Jeg mener de er veldig gode eiere, og jeg kan gi noen årsaker. For det første har de forlenget kontrakten til en av verdens beste managere. Vi er ikke så naive at vi ikke tror at ting kan endre seg i fotball. Det er slik det fungerer i fotballverdenen. Forholdet vårt til eierne er veldig, veldig godt. Dere kan ikke forstille dere hvor stor respekt jeg ham for dem, sier Lijnders, før han fortsetter:

– For det andre har de forlenget med de beste spillerne i stallen. Forskjellen mellom topplagene i verden og de nest beste, er at de nest beste må selge sine beste spillere. Vi forlenget med dem, vi forlenget med Mohamed Salah.

Stor verdiøkning

Ifølge Sky Sports er det en forventning om at Liverpools amerikanske eiere kan få nærmere 60 milliarder kroner for storklubben.

BBC nevner en sum på rundt 46 milliarder kroner.

– Dette er spekulasjoner fordi de søker etter investorer. Det kommer frem av uttalelsen. Jeg synes uttalelsen fra eierne var veldig klar, sier Liverpools assistenttrener Pep Lijnders.

I 2010 betalte FSG om lag 3,5 milliarder kroner da de kjøpte Liverpool av landsmennene George Gillett og Tom Hicks.

– I hovedsak vil det trolig være amerikanske investorer som kikker på klubben. Pundet er svakt, som gjør et oppkjøp enda mer attraktivt for utenlandske investorer, sier Kieran Maguire, som underviser i fotballfinans ved University of Liverpool, til BBC.

Manchester City-manager Pep Guardiola fikk også spørsmål om eiersituasjonen i Liverpool da han møtte pressen tirsdag.

– Jeg er ikke rett person til å svare på spørsmålet. Ikke still slike spørsmål til meg, sier manageren til Liverpools fremste rivaler de siste sesongene.