Vant på overtid etter thrilleroppgjør: – Det kjennetegner lag som vinner ligaen

Arsenal - Man. United 3-2

Arsenal måtte vinne for å opprettholde luken ned til City etter Haalands målshow tidligere på dagen. London-laget presset enormt på for et vinnermål, og i kampens siste ordinære spilleminutt dukket Eddie Nketiah opp igjen.

– Arsenal vinner fullt fortjent, og slike scoringer kjennetegner lag som vinner ligaen, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Ødegaard var nest siste Arsenal-spiller på ballen før den engelske måltyven var våken foran mål. Etter en lang VAR-sjekk kunne hjemmefansen slippe jubelen løs for 3-2-målet.

– Du kan se hvor mye vi ville det. Vi bare presset og presset, sier Nketiah i et intervju vist på Viaplay.

Matchvinneren måtte vente noen minutter før han kunne være sikker på scoring.

– Jeg trodde jeg var onside, men når man ser den lilla VAR-skjermen komme opp, begynner hjertet alltid å slå litt raskere.

VINNERDUO: Eddie Nketiah og Martin Ødegaard jubler for den viktige seieren. Foto: PETER CZIBORRA

Arsenal leder ligaen med fem poeng ned til Manchester City som har én kamp mer spilt.

– De kommer til å få kamp av City hele veien inn, men dette Arsenal-laget er det noe helt spesielt med, sier TV 2-eksperten.

Gunners-manager Mikel Arteta mener laget hans fikk tre velfortjente poeng.

– Det var emosjonelt med mye lidenskap. Det blir ikke mye bedre enn det. Prestasjonene i andreomgang var utrolig, sier spanjolen til Sky Sports.

Avskriver United

For Manchester United sin del betyr det sene baklengsmålet at laget har elleve poeng opp til Arsenal med én kamp mer spilt.

– For United sin del ble dette et mareritt av en søndag, for med seier til både Arsenal og City kan vi avskrive United i kampen om ligatittelen, sier Mathisen.

United-back Luke Shaw var langt nede etter tapet.

– I andreomgang fortjente vi det. Vi ble litt passive og lot dem kontrollere kampen totalt. Å slippe inn helt på slutten er utrolig skuffende, sier Shaw til Sky Sports.

Ødegaard viktig igjen

TV 2-eksperten lar seg igjen imponere av Martin Ødegaards prestasjoner for Arsenal.

– Ødegaard scoret ikke i kveld, men han er involvert når kampen avgjøres og han er tredje sist på ballen når Arsenal utligner til 1-1. Han er fantastisk med ball, men han er nesten like god uten ball i dette Arsenal-mannskapet. Han løper enormt mye, og så er han en mester til å dirigere sine medspillere når de skal sette inn høyt eller lavt press.

Bukayo Saka, som scoret et lekkert mål, var storfornøyd etter nøkkelseieren.

– Du kan se hvor mye det betyr. De er det eneste laget som har slått oss denne sesongen, så vi hadde virkelig lyst til å vinne denne for fansen, sier Saka i et intervju vist på Viaplay.

Slik var kampen

Etter 16 spilte minutter dunket Rashford bortelaget i ledelsen. United-spissen driblet seg elegant forbi Thomas Partey før han banket til. Ballen gikk knallhardt i mål ned i hjørnet bak Aaron Ramsdale.

– Det er et mål fra øverste hylle. Det er utrolig bra spilt. Det Rashford gjør her er suverent, sier den tidligere Arsenal-spilleren Matthew Upson til BBC.

Men det tok ikke lang tid før Arsenal svarte. Klokken hadde akkurat bikket 23 minutter da Arsenal rullet opp et vakkert angrep. Ødegaard spilte ut til Xhaka, som svingte et inn et innlegg. I boksen kom Nketiah i full fart og stanget inn utligningen.

– Nketiah kommer seg fri fra Wan-Bissaka som skrur av. Han sover litt der, sier Upson.

Seks minutter ut i andreomgangen vartet Ødegaard opp med en herlig detalj. Nordmannen nærmest lekte seg før han slapp ballen videre til Xhaka på genialt vis. Sveitseren kunne fått en god mulighet, men i siste sekund kom Martinez skliende inn i full fart.

Like etter smalt det bak De Gea likevel. Saka dro seg fri på kanten av sekstenmeteren, dro seg forbi Eriksen før han prikket inn 2-1-målet.

Rashford prøvde å svare i motsatt ende, men denne gang vartet Ramsdale opp med en glimrende enhåndsredning.

Odegaard… what kind of pass was that🔥🔥🔥🔥 — Johan Djourou (@JohanDjourou) January 22, 2023

Etter 58 minutter måtte Ramsdale gi tapt. Keeperen feilberegnet i boksen, noe Martinez utnyttet. Argentineren kastet seg frem og headet ballen mesterlig i mål til 2-2.

– Det er en veldig modig heading. Han header ballen oppover. Det er veldig smart, han vet hva han gjør, sier Upson.

Midtveis i omgangen fikk Ødegaard en gyllen mulighet til å sende Arsenal i føringen igjen. Men skuddet hans fra ti meter gikk i blokken.

Lisandro Martinez jubler for sin 2-2-scoring. Foto: John Walton

Arsenal-presset fortsatte utover i omgangen, og det med stor intensitet.

Etter 82 minutter kom nysigneringen Leandro Trossard inn til sin Arsenal-debut. Like etter fikk Nketiah en gigantsjanse, men De Gea reddet.

Over 89 minutter var spilt når Arsenal endelig fikk betalt for presset. Nok et praktangrep endte hos Nketiah som pirket inn 3-2-målet. Målet ble sjekket for flere mulige offsider, men marginene var på Arsenals side.