Van Dijk utvist – Núñez reddet dagen for Liverpool

Newcastle - Liverpool 1-2 (1-0)

Liverpool måtte klare seg uten Virgil van Dijk i over en time borte mot Newcastle og fikk det tøft, men innhoppet til Darwin Núñez endret alt for rødtrøyene.

– Jeg er veldig glad for at jeg kunne hjelpe laget. Etter at vi ble redusert til ti mann, spilte laget veldig bra. Vi jobber veldig hardt for øyeblikk som dette, og jeg er glad for at jeg scoret de to målene, sier Núñez etter kampen.



DRØMMEINNHOPP: Darwin Núñez kom inn i det 77. minutt. De 13 minuttene pluss tillegg ble magiske for Liverpool-spissen. Foto: Owen Humphreys

– Dette var en av våre beste opptredener siden manageren vår kom til klubben. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på denne kampen som noe veldig spesielt, sier Trent Alexander-Arnold.



– Vi sa det i garderoben i pausen at vi måtte ha troen på at vi var i stand til å få til noe her. Dette er et øyeblikk for historiebøkene, følger Alisson opp.



– Et sensasjonelt øyeblikk for Jürgen Klopp. Et enormt øyeblikk i Núñez sin Liverpool-karriere. Helt utrolig, sier Sky Sports Gary Neville.



Kjempetabbe og utvisning

Det ble en fryktelig førsteomgang for Liverpool på St. James Park. Først var Trent Alexander-Arnold i faresonen for å bli utvist etter å ha kastet bort ballen med et gult kort fra før.

Liverpool-backen slapp unna, men etter 25 minutter var han igjen i fokus. Mohamed Salah la en støttepasning til Alexander-Arnold som bommet på ballen. Anthony Gordon var våken, snappet opp ballen og stormet mot mål hvor han sendte Newcastle i ledelsen.

1-0: Anthony Gordon sendte Newcastle i ledelsen etter kjempetabbe av Trent Alexander-Arnold. Foto: LINDSEY PARNABY

Tre minutter senere kom Aleksander Isak i angrep og ble felt av Virgil van Dijk. Liverpool-kapteinen fikk direkte rødt kort - til store protester fra hovedpersonen selv og Liverpool-benken. Van Dijk brukte tid på å gå av banen og kjeftet på dommerne.

– Det er så overilt fra Liverpools midtstopper. Han ville ikke prøvd å vinne den ballen for noen år siden, sier Gary Neville i Sky Sports.



– Det er kanskje ikke den generelle oppfatningen, men det så ut som et veldig strengt rødt kort for meg, skriver Gary Lineker på Twitter.



OVERRASKET: Slik reagerte Virgil van Dijk da dommer John Brooks viste ham det røde kortet. Foto: LEE SMITH

Ti minutter før pause var Newcastle svært nære å øke til 2-0, men Alisson vartet opp med en enorm redning.

– Det der er en av de beste redningene du kommer til å se denne sesongen. For en fantastisk redning, sier tidligere Skottland-spiller Pat Nevin til BBC.

Drømmeinnhopp av Núñez



Kvarteret før slutt var Miguel Almirón centimetere i fra å øke til 2-0, men traff stolpen.

Så fikk Liverpool angrepet til å sitte, og med 80 minutter på klokken utlignet innbytter Darwin Núñez til 1-1.

På overtid reddet Núñez kampen for Liverpool da han satte inn 2-1 som også ble sluttresultatet.