Van Dijk tok oppgjør: – Ville snakke med visse spillere

– Det var litt stolthet, innrømmer van Dijk til TV 2 etter å ha fått revansj mot Napoli.

Selv om det snart har gått to måneder, svir fortsatt skrekkopplevelsen i Italia.

Etter en rufsete start på sesongen i ligaen, kom resultatet som fikk ekspertene til å slå full alarm. Liverpool ble rundspilt og tapte 1-4.

I sosiale medier gikk videoene av et tamt forsvar sin rundgang:

– Vi var flaue alle sammen. Det var en veldig tøff kveld, medgir van Dijk.

Han røper at det ble tatt et oppgjør i Liverpool-leiren da de overnattet i Napoli.

– Jeg fikk ikke sove. Jeg ville ha en samtale med visse spillere for å snakke om situasjonen vår. Og det gjorde vi. I dag var en god kamp for å sette skapet på plass, sier 31-åringen, som også har de sviende Premier League-nederlagene mot Nottingham Forest og Leeds i mente.

– Hvilke samtaler hadde dere?

– Det er hemmelig, selvfølgelig, svarer van Dijk kontant.

– Vi vil forbedre situasjonen. For alle på utsiden er man kun så god som i sin siste kamp. Ingen ser på hva vi har oppnådd de siste fire-fem årene, poengterer han.

Kritikk

Nederlenderen er en av mange i Liverpool som har fått kritikk for sine prestasjoner denne sesongen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har sagt at han til tider «har sett litt arrogant ut».

Van Dijk aksepterer at det menes mye om Liverpool om dagen – men tror det er lurt at de ikke hører for mye på alt det negative.

– For vi vet forbanna godt at ting kan forbedre seg. Vi skal gjøre alt vi kan for det. Det er ikke mangelen på innsats det står på, for det er det vi gjør hver dag, lover han.

FORDEL: Virgil van Dijk håper at VM-pausen kan gjøre Liverpool godt, og påpeker at det for noen vil bli som en ny sesongoppkjøring. Foto: Nick Potts

– Det er meningene til alle i garderoben som teller, ikke meningene til dem på utsiden. Spesielt ikke dem som ikke har noen anelse om hva som skjer i leiren. Vi skal gi det et forsøk. Sesongen blir ikke avgjort i november. Og spesielt ikke denne, med VM i midten, sier van Dijk.

Klopp drar frem merkverdig statistikk

Sesongen har vært en berg-og-dal-bane for Liverpool. De har gått fra tre kamper uten seier til å vinne 9-0, og har gått på pinlige nederlag etter å ha blitt det første laget til å slå Manchester City denne sesongen.

På spørsmål om hvordan han forklarer det, svarer Jürgen Klopp at «han ikke tror han skal begynne å forklare det nå».

– Vi må ta med oss det gode vi gjør i dag. På det siste målet til Leeds er vi alt annet enn kompakte, derfor var det så viktig for oss i dag. Vi ønsker å bli stabile, det har jeg sagt en stund, sier Klopp til TV 2.

Tyskeren tilføyer:

– Nå har vi på seks kamper i Champions League, nesten like mange poeng som vi har i Premier League. Og det er jo ikke så bra ...

FORBANNELSE: I den sjuende sesongen gikk det galt i både Mainz og Borussia Dortmund for Jürgen Klopp. Nå har han fått en skjev start på samme sesong i Liverpool. Foto: CARL RECINE

I Premier League har Merseyside-klubben tatt 16 poeng på tolv kamper.

I Champions League-gruppespillet tok de 15 poeng på seks kamper, som ga en andreplass bak Napoli.

Åttedelsfinalene trekkes på mandag.