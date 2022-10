Van Dijk i TV 2-intervju: Hoderystende til Haaland-påstand

Manchester City-karrieren til Erling Braut Haaland startet med en målløs kamp mot Liverpool i Community Shield.

Kritikken mot jærbuen kom umiddelbart.

– Jeg husker at så mange avskrev ham etter Community Shield-kampen, minnes Liverpool-stopper Virgil van Dijk i intervju med TV 2.

– Da sa jeg at den fyren kommer til å skape et mareritt for så mange forsvarsspillere, følger van Dijk opp.

Liverpools stopperkjempe fikk rett. På de 13 første kampene for Manchester City har Haaland scoret utrolige 20 mål.

TØFFE TAK: Virgil van Dijk ligger nede etter en duell med Erling Braut Haaland i Community Shield i juli. Foto: Joe Giddens

– Han har vist et stabilt nivå, og City er et lag som skaper målsjanser, sier den tidligere Celtic- og Southampton-spilleren.

– Ikke meg mot ham

På søndag skal van Dijk og resten av Liverpool-laget forsøke å stoppe den norske superspissen i gigantmøtet i Premier League.

– Det blir definitivt ikke enkelt. Han har vært i fyr og flamme. Det er ikke annet å si, sier van Dijk.

Nå tar Haaland-klippet av – sett av fem millioner

Van Dijk mener det blir vel så viktig å stoppe Haalands lagkompiser.

– Vi må prøve å hindre at ballen kommer frem til ham, og vi må forsvare oss på det høyeste nivået. Vi må alltid være på vårt beste mot City. Det er ikke meg mot ham. Det er oss mot dem, sier van Dijk.

– Det er den tilnærmingen vi har til kamper. Det er verden utenfor som skaper disse duellene mellom enkeltspillere. Vi ønsker å stoppe dem uavhengig av hvem som er på banen, sier nederlenderen.

Elliott: – Verdens beste

– Er Haaland best i verden akkurat nå?

– Wow! Han scorer mål for moro skyld, og det er veldig viktig hvis du skal vinne kamper. Han er en veldig god målscorer, men forhåpentligvis kan vi stoppe ham på søndag, sier van Dijk.

Sammendrag: Rangers - Liverpool 1-7

Liverpool-spiller Harvey Elliott er ikke i tvil om hvor Haaland hører hjemme på rangeringen av verdens beste fotballspiller.

– Jeg mener han er det (best i verden). Målstatistikken hans er helt enestående. Han passer perfekt inn i laget, og det er en spiller vi må vie oppmerksomhet. Vi må prøve å stoppe ham, men vi må også stoppe forsyningslinjene, sier han til TV 2.

Unggutten er en stor beundrer av Haaland.

– Han er ubeskrivelig. Der har Manchester City enda en verdensklassespiller, sier Elliott.