Utvist etter kvelertak: – Aldri sett før

Manchester City - Nottingham Forest 2-0 (2-0)

Manchester City lekte med Nottingham Forest de første 45 minuttene på Etihad. Phil Foden banket inn 1-0 etter syv minutter, før Erling Braut Haaland headet inn sitt åttende Premier League-mål kvarteret ut i kampen.

Like etter Haalands 2-0-scoring fikk Forest frispark like utenfor 16-meteren og Manuel Akanji gult kort. Det var Pep Guardiola tydelig uenig i, og City-manageren fikk gult kort for protester på sidelinjen.

ÅTTENDE: Erling Braut Haaland scoret Citys 2-0-mål, hans åttende Premier League-mål for sesongen. Foto: ED SYKES

Rodri utvist: – Noe av det dummeste

2. omgang startet på verst tenkelige vis for City. Under minuttet var gått da Rodri fikk direkte rødt kort for å ha tatt hendene rundt halsen i en krangel med Forest Morgan Gibbs-White.

VAR sjekket situasjonen og støttet avgjørelsen til dommer Anthony Taylor. Gibbs-White fikk gult kort etter situasjonen.

– Begge to er med på å skape situasjonen, men det er ingen tvil om at det er Rodri som er den verste av de to og det røde kortet er fullt fortjent, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



UTVISNINGEN: Rodri virket uenig i det røde kortet, men Anthony Taylor var sikker i sin sak. Foto: OLI SCARFF

– Man kan naturligvis ikke oppføre seg slik Rodri gjør der med en variant av kvelertak, og det skjønner han nok ganske raskt selv også. Gibbs-White hjelper naturligvis til, men den utvisningen er noe av det dummeste intelligente Rodri har funnet på i løpet av sin City-karriere, utdyper Mathisen.



Dette betyr at Rodri mister Citys neste tre kamper mot Newcastle (ligacupen), Wolverhampton og Arsenal.

– Det var en forsinket reaksjon, var det ikke? Poenget er at han (Gibbs-White) enkelt kunne holdt seg på beina, men så tenkte han et «jeg må legge meg ned». Det er poenget, sier tidligere Manchester City-spiller Michael Brown til BBC Radio 5.



– Vi har aldri sett den type reaksjon fra Rodri før. Men reaksjonen til Gibbs-White var utrolig, påpeker Brown.



Men selv med ti mann klarte Manchester City seg fint og hindret baklengsmål i 2. omgang. Dermed endte det 2-0.

– 2. omgang ble ikke slik vi hadde forventet fordi Rodri fikk rødt kort veldig tidlig. Det var ikke en ideell situasjon, men vi klarte å vise en annerledes side av oss i dag og jeg er stolt av laget, sier Phil Foden etter kampen.



– En eksepsjonell kamp i 1.omgang, og en eksepsjonell kamp i 2. omgang for vår motstandsdyktighet og jobbet vi gjorde. Vi spilte 52 minutter ti mot elleve og det var ikke lett, men vi var fantastiske, sier Pep Guardiola.