Uttrykker United-bekymring: – Spent på reaksjonene

Styret i Manchester United Supporters' Club Scandinavia publiserte torsdag kveld en pressemelding om det mulige oppkjøpet av klubben.

I forrige uke ble det klart at den qatarske forretningsmannen Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani har kommet med et bud på Manchester United.

«De siste dagene har supporter-grupperinger som Rainbow Devils og menneskerettighets-organisasjoner som Amnesty uttrykt bekymring over et mulig oppkjøp fra Qatar,» står det i pressmeldingen.

Supporterklubben sier at de deler bekymringen om at et slikt eierskifte vil skape splid i supportermiljøet. I pressemeldingen sier de at de vil at Manchester United skal være en klubb for alle, uansett kjønn, tro og bakgrunn.

«Med Glazer-familien som eiere har United de siste 17-18 årene vært gjennom mye turbulens, demonstrasjoner og splittelse i supportermiljøet. Det siste supporterklubben ønsker er å gå inn i en ny æra hvor konflikt og splittelse fortsatt er en dominerende del av hverdagen vår som fans.»

MISLIKT: Glazer-familien tok over Manchester United i 2005 og har siden fått stor motstand fra klubbens supportere. Foto: Nick Potts

– Vil ikke si at jeg er redd

Bernt Hjørnevik, daglig leder i Manchester United Supporters Club Scandinavia, sier de har fått mange henvendelser fra supportere om hva supporterklubbens ståsted er angående oppkjøpet av klubben:

– Vi føler at det er riktig at vi kommer med en pressemelding og uttaler oss. Vi er den største supporterklubben til Manchester United. Om vi ikke gjør noe, så er det også feil. Denne saken stor, kontroversiell og vanskelig, sier Hjørnevik til TV 2.

– Jeg er spent på reaksjonene, når det er så kontroversielt. Vi er en stor organisasjon, og det er helt sikkert mange ulike meninger blant 45.000 mennesker. Uansett hvor mye eller lite vi kan påvirke, så vil vi gi noen signaler.

PRESSEMELDING: Bernt Hjørnevik er daglig leder i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb. Her sammen med Ronny Deila før Uniteds treningskamp på Ullevaal sommeren 2017. Foto: Terje Pedersen

– Er du redd for at det blir qatarske eiere?

– Jeg vil ikke si at jeg er redd. Det blir feil uttrykk. Av de to som har stått frem med bud, så sier det seg selv, om man skal sette verdisyn fremst, så er Jim Ratcliffe er et bedre valg enn Qatar, konkluderer Hjørnevik.

Forskjell på norske og engelske United-fans

Meningene om hvem som bør bli Manchester Uniteds nye eiere er delte innad i supportermiljøet, og på tvers av nasjoner. Hjørnevik forklarer at engelske fans, som er tettere på klubben enn nordmenn, foretrekker en qatarsk overtakelse.

– Alt som ikke er Glazers, er omtrent bra nok i England. Det finnes også organisasjoner som har uttrykt sin bekymring i England, så klart, men i Norge så er verdier viktigere enn for engelske supportere. Det er mitt inntrykk, sier Hjørnevik.

I en spørreundersøkelse publisert på united.no, vil kun 14 % av medlemmene ha qatarske Al-Thani som ny eier. Hele 82 % ønsker at den engelske milliarderen Jim Ratcliffe skal ta over styringen av klubben.

– Hva vi mener, i forhold stillingen min som daglig leder, er litt underordnet i pressemeldingen. Den som blir eier, de må forholde seg til de punktene vi nevner. Det er det viktigste for meg.

