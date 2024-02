Utrolig Liverpool-tabbe serverte Arsenal seieren: – Dette er barnelærdom

Arsenal - Liverpool 3-1

Liverpool hadde kommet inn i kampen etter en tabbe av William Saliba og David Raya sørget for at Gabriel satte ballen i eget mål.

Tabben ble toppet av Liverpool i andre omgang. Virgil van Dijk lot ballen sprette. Ut kom målvakt Alisson Becker og bommet på ballen.

FORTVILTE: Curtis Jones, Virgil van Dijk og Alisson Becker. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

Plutselig havnet ballen hos Gabriel Martinelli, som kunne trille inn 2-1-scoringen for Arsenal.

– Det var en gavepakke fra ligaens beste keeper og midtstopper, sa tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på Sky Sports.



ARSENAL-JUBEL: Gabriel Martinelli og Martin Ødegaard jubler for 2-1, mens Alisson Becker fortviler etter megabrøleren. Foto: Ian Kington / AFP / NTB

– Liverpool kunne ikke tro at de kom tilbake i kampen før pause. De kan ikke tro at dette har skjedd, kommenterte Neville.



Tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher er klar på hva van Dijk burde gjort på situasjonen.

– Van Dijk skal bare heade den. Ikke la den sprette. Dette er barnelærdom, og dette er spillere på toppnivå. Det er noe som læres på laveste nivå, sier den tidligere forsvarssjefen til Sky Sports.



Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane er enda strengere:

– Liverpool forsvarte seg som et publag, sa Keane på Sky Sports.



I SJOKK: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

Liverpool presset på for en utligning, men klarte ikke å score. På overtid kunne Arsenal-innbytter Leandro Trossard sette inn 3-1 via van Dijk.

Dermed gikk Jürgen Klopps menn på sitt første tap i England på over fire måneder. Arsenals seier gjør at London-laget er kun to poeng bak serieleder Liverpool.

– Jeg tror ikke dette er noe Liverpool skal bli for bekymret for. De spilte borte mot en tittelutfordrer og spilte svakt, sier tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på Sky Sports.

Manchester City, som har to kamper til gode, er fem poeng bak Liverpool.

– De har delt koner

Tre minutter før full tid fikk Liverpool-stopper Ibrahima Konaté sitt andre gule kort for å ha stoppet en Arsenal-kontring med ulovlige midler.

Arsenal tok ledelsen ved Bukayo Saka snaut kvarteret inn i oppgjøret.