Ut med skade i Premier League-comebacket: – Krysser fingrene

Reece James (23) fikk et kortvarig comeback etter skaden som har holdt han ute av spill i lang tid. Chelsea-forsvareren måtte byttes ut før timen spilt.

Chelsea - Bournemouth 2-0

Chelsea leverte på hjemmebane og slo Bournemouth 2-0 i lagenes første Premier League-kamp etter VM. Kai Havetz og Mason Mount scoret for blåtrøyene.

Tilbake for Chelsea var Reece James, som skadet kneet i kampen mot Milan tidlig i oktober. 23-åringen rakk ikke å bli frisk til mesterskapet i Qatar, og en sønderknust Reece måtte se Englands VM-reise hjemmefra.

Han har brukt tiden til å bli skadefri, men i tirsdagens comeback-kamp mot Bournemouth satte han seg ned med smerter og måtte byttes ut etter kun 53 minutter.

– Jeg er ikke sikker på skadetilstanden til James, det er for tidlig å si. Du kan se kvalitetene hans. Det er et slag for oss. Vi krysser fingrene og får se hvor ille det er, sier Chelsea-manager Graham Potter til BBC Sport etter kampen.

Foto: DAVID KLEIN

James ble byttet ut med Cesar Azpilicueta. Chelsea ligger på en foreløpig åttendeplass på tabellen etter 15 spilte kamper. Bournemouth ligger på 14.plass med én kamp mer spilt.