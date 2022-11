– United vil prøve å kansellere Ronaldos kontrakt

Cristiano Ronaldo har skapt overskrifter hele uken etter intervjuet med Piers Morgan.

Fredag formiddag bekrefter Manchester United at de har satt i gang «passende tiltak» som svar på Ronaldos intervju. De vil ikke gi ytterligere kommentarer før prosessen får sin konklusjon, melder klubben.

Manchester United ser på muligheten for å saksøke Cristiano Ronaldo og vurderer å si ham opp på grunn av intervjuet, melder The Guardian.

Portugiseren har blant annet kritisert manager Erik Ten Hag, gått ut mot eierne og åpnet for å forlate klubben.

– Jeg føler meg forrådt, sa Ronaldo blant annet i det første klippet som ble sluppet.

Ifølge både The Athletic og Daily Mail ser Manchester United på mulighetene til å sparke Cristiano Ronaldo.

De mener han kan ha brutt enighetene i kontrakten, noe som kan føre til at portugiseren får sparken.

Daily Mails Chris Wheeler hevder å vite at klubben håper å kunne gjøre dette uten å betale superstjernen en eneste krone i kompensasjon.

– Mange spør om det

Lagkameratene i United har siden fått spørsmål om 37-åringen og hvordan stemningen er i klubben,

Det fikk også stjerneskuddet Anthony Elanga av svensk presse torsdag.

– Mange spør meg om det. Akkurat nå er jeg med landslaget. Klubben er i ferd med å finne ut hva som er sagt. Når jeg kommer tilbake til klubblaget vil vi helt sikkert diskutere hva som har skjedd, sier 20-åringen ifølge Aftonbladet.

PREGES: Anthony Elanga forteller at han kritikken fra Cristiano Ronaldo er vanskelig å ikke la seg påvirke av. Foto: Lindsey Parnaby

På spørsmål om det er mulig å koble av fra det som skjer rundt klubblaget svarer Elanga følgende:

– Det er ganske vanskelig. Alle har telefonene sine og jeg har venner i Manchester og i Sverige som vil finne ut hva som har skjedd. Det vet jeg ikke selv. Jeg vet bare hva andre har hørt. Forhåpentligvis finner jeg ut av sannheten da, sier svensken.

Ut mot talenter

I intervjuet er Ronaldo kritisk til unge spillere, hvor han sier at de blir distrahert og ikke lærer nok av de eldre spillerne.

– Ronaldo snakker om unge spillere generelt. Vi er en ny generasjon. Jeg er alltid 100 prosent fokusert på det jeg gjør, men jeg kan forstå hva han sier, svarer Elanga.

Kantspilleren forteller at Ronaldos uttalelser ikke har endret hans syn på superstjernen, som han kaller «en rollemodell».

– Han har hjulpet meg mye, ikke bare på banen, men også utenfor. Han er en inspirasjon, ikke bare for meg, men for alle de unge spillerne i United.

Iskaldt Ronaldo-møte går viralt

Bruno avfeier isfront

På Twitter la det portugisiske landslaget ut en video der Bruno Fernandes møtte den mye omtalte United-stjernen, i det som så ut som et iskaldt møte.

Det avviser midtbanespilleren selv.

– Jeg har ikke et problem med noen som helst, sa Fernandes etter Portugals 4-0-seier over Nigeria til Sky Sports.

Han stusser samtidig over at lyden i video ble fjernet, og mener folk da ikke ville ha snakket om at forholdene mellom de to er iskaldt.

– Han tullet med meg. Hvis folk hadde hørt lyden ville de skjønt sannheten, sier Fernandes, som også hevder han ikke har sett Ronaldo-intervjuet.

Ny Ronaldo-video vekker oppsikt

Rooney-kritikk

Wayne Rooney fikk også gjennomgå av sin tidligere lagkamerat. Det har bakgrunn i at engelskmannen, som var gjest hos Sky Sports i april, mente portugiseren absolutt ikke er den spilleren han var i 20-årene.

– Jeg vet ikke hvorfor han kommer med denne kritikken. Kanskje er han sjalu fordi jeg fortsatt spiller på toppnivå. Jeg skjønner meg ikke på slike folk. Det er vanskelig å høre slikt fra folk man har spilt med, svarte Ronaldo.

Den tidligere Manchester United-spissen står fortsatt ved det han sa.

– Det jeg har sagt om ham handler ikke om å kritisere. Jeg mener bare at alderen innhenter oss alle. Alle vet at han har gjort dette intervjuet, sier Rooney i et intervju med CNN i forbindelse med en fotballkonferanse i Dubai torsdag.

– Jeg synes noen av kommentarene er merkelige, men jeg er sikker på at klubben finner en måte å håndtere det på, fortsetter Rooney.