United-stjernen åpner opp om søvnløse netter: – Jeg gråt

På «deadline day» var omsider en lang overgangssaga over. Antony fikk viljen sin og ble Manchester United-spiller.

I debuten på Old Trafford markerte han seg allerede etter 35 minutter, da kantspilleren scoret i 3-1-seieren over Arsenal.

– Da jeg så den gå i nettet og fansen juble ble det veldig følsomt. Jeg hadde gåsehud. Målet var for familien og fansen, sier Antony til Sky Sports.

I et intervju med TV-kanalen snakker han ut om hans oppvekst i favelaen i Sao Paulo. Som barn hadde han ikke sko til å spille fotball og sov på en sofa.

– Jeg var en ydmyk liten gutt som bodde midt i favelean og 20 meter unna bodde det narkotikaselgere. Noen ganger kunne man sitte å se på en fotballkamp og samtidig kjenne lukten av cannabis i huset, sier 22-åringen og fortsetter:

– Det var øyeblikk hvor min bror, søster og jeg gråt og klemte hverandre da vi tenkte på våre liv. Det var tider midt på natten hvor det var oversvømmelse i huset. Likevel hadde vi et smil om munnen.

GOD START: Antony har funnet seg godt til rette i Manchester United. Foto: Dave Thompson

Hadde ingen plan B

Uniteds nye driblefant takker broren og kjærligheten for spillet for å ha oppnådd proffdrømmen.

– Jeg har alltid elsket fotball. Min bror var alltid med meg og lærte meg å drible med en ball. Han er fortsatt her med meg og passer på karrieren min. Han trente meg og hjalp meg utvikle mine ferdigheter.

Målet til Antony har alltid vært å bli fotballspiller. Hadde han ikke klart det vet han ikke hvor han hadde vært.

– Jeg hadde aldri en annen plan. Dette var alltid hva jeg hadde i tankene. Jeg har alltid elsket å spille fotball.

Etter å ha vekket interesse hos flere europeiske storklubber i Sao Paulo måtte han som 20-åring ta et drastisk valg:

Flytte bort fra familien i Brasil til Amsterdam. Der var nåværende manager Erik ten Hag ved roret.

– Det var vanskelig å være borte fra sønnen min. Jeg gikk glipp av hans første skritt og fikk bare se videoen. Det er noe av det man må ofre, prisen man betaler. Jeg angrer ikke. Det var for å gi han en bedre fremtid og at han skal være stolt av meg.

– Uansett hvor mye det gjør vondt de nettene jeg gråter og tenker på han, er det verdt all smerten. Han er nær meg nå, og han er glad og har det bra.

Gjenforent

Under ten Hags ledelse ble det to seriegull. Til slutt la United nær en milliard kroner på bordet for å sikre seg brasilianeren denne sommeren.

Det etter at han tryglet Ajax om å få dra og nektet å spille for klubben.

– Det var tøft og jeg var engstelig. Jeg klarte ikke vente med å komme her og ta på meg drakten. Det var vanskelige stunder og søvnløse netter i Ajax også. Alle vet at jeg var i kontakt med folkene her. Jeg er takknemlig for at United viste standhaftighet og tro til å signere meg. De ga meg håp til at det var mulig.

Nå er han lettet over å ha signert en kontrakt som knytter han til de røde djevelene til 2027.

– Jeg er veldig glad. Jeg føler meg beæret av å være i klubben og ha på meg denne trøyen, sier lagets nye nummer 21.