United-stjerne ut mot Solskjær: – Forræderi

SNAKKER UT: Anthony Martial forteller at han hadde et turbulent forhold til tidligere Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: MARKO DJURICA

– Jeg spilte ofte skadet, sier Anthony Martial om tiden under Ole Gunnar Solskjær i et intervju med magasinet France Football, gjengitt av Manchester Evening News.

Franskmannens Manchester United-karriere har vært preget av opp- og nedturer.

Det kunne ikke startet bedre, da Martial ble hentet av Louis van Gaal i 2015. Som innbytter skrev han seg umiddelbart inn i hjertene til fansen etter scoring i debuten mot Liverpool.

Senere gikk det nedover under Jose Mourinho, før han fikk et løft etter at Ole Gunnar Solskjær tok over.

Likevel får den norske manageren det glatte lag. 26-åringen mener Solskjær var illojal, da han ikke forsvarte prestasjonene mens han spilte skadet.

– Folk vet det ikke, jeg kunne ikke akselere gjennom de fire månedene etter covid-sesongen. Treneren sa han trengte meg, så jeg spilte. Men sånn jeg spilte var det veldig komplisert, sier Martial til avisen.

– Du blir bedt om å ofre deg for laget og bak dørene blir du avvist. For meg er det nesten forræderi. Det er noe jeg hater. Jeg kan klandres, men ikke for å være falsk.

Han forteller videre at han ble kritisert av fansen og var skuffet over at Solskjær ikke gikk ut i media og forklarte situasjonen.

– Åpenbart endte det opp med at jeg ble skadet og da jeg kom tilbake spilte jeg ikke mer. Jeg tok det veldig dårlig, jeg hadde en følelse av urettferdighet, sier Martial.

Solskjær fikk sparken i United november 2021, og har siden ikke tatt på seg en ny jobb som manager.