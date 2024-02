United-stjerne slaktet i sliteseier: – Kom deg opp!

Nottingham Forest - Manchester United 0-1

Manchester United slet seg videre til FA-cupkvartfinale med 1-0 over Nottingham Forest. Casemiro headet inn seiersmålet i sluttminuttene.

Manchester United trøblet lenge med å få seiersmålet.

Marcus Rashford, som spilte midtspiss i skadefraværet til Rasmus Højlund, fikk knallhard kritikk for innsatsen på City Ground.

I SMERTER: Manchester United-spiss Marcus Rashford fikk behandling i andre omgang etter å ha fått røff behandling av to Nottingham Forest-forvarere. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Engelskmannen var også tydelig frustrert.

– Kom igjen, Marcus Rashford! Kom deg opp! Jeg liker ikke kroppsspråket hans. Som enkeltspiller må han ta ansvar for sine involveringer, sier Premier League-målkonge Alan Shearer på BBC.

– Han må gjøre det bedre. Han er nødt til å holde på ballen, ikke veive med armen, fortsetter den tidligere Blackburn- og Newcastle-spissen.



TUNGE TIDER: Marcus Rashford har slitt denne sesongen. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Manchester United-legenden Wayne Rooney var heller ikke imponert.

– Rashford er bedre på venstrekanten, men han ønsker å score. Han finner ikke de beste posisjonene, sier Rooney på BBC.



Rashford har hatt en tung sesong med kun fem scoringer og seks målgivende pasninger i alle turneringer.

– Selvtillit er en avgjørende faktor. Han har ikke scoret regelmessig, og kanskje må han gjøre det enklere for å finne tilbake til rytmen. Han er ikke den som snakker mest. Kroppsspråket er ikke bra til tider, men det betyr ikke at han er sånn, sier Wayne Rooney på BBC etter kampen.

I FA-cupkvartfinalen på venter Liverpool for Manchester United på Old Trafford. Jürgen Klopps gutter gikk videre med 3-0 over Southampton.

MATCHVINNER: Casemiro avgjorde på slutten av ordinær tid. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

– Det er ingen tvil om at dette var en enorm seier for Manchester United og Erik ten hag. Det ville vært en katastrofe å ryke ut av FA-cupen. Det viktigste er ikke hvordan de spilte, men at de gikk videre, sier Alan Shearer.

Gleden var stor i United-leiren etter cupavansementet.

– Vi er veldig glade. Vi visste at det kom til å bli en vanskelig kamp. Det er alltid fint å avgjøre sent og gå videre, sier Manchester United-stopper Victor Lindelöf til BBC.



– Det beste er å avgjøre å slutten. På lørdag fikk vi merke hvordan det er å tape på overtid (1-2 mot Fulham). Vi scoret på riktig tidspunkt, sier Manchester United-manager Erik ten Hag til BBC.