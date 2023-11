United-stjerne raser: – Ondsinnede rykter

Se FCK mot Manchester United på TV 2 Play onsdag fra kl. 20.45.

Manchester United-stjernen Marcus Rashford tar til X/Twitter etter at det ble stilt spørsmål om angriperens fremtid i storklubben.

– Vær så snill, slutt å spre ondsinnede rykter, skriver Rashford.



Det er den uoffisielle supporterkontoen «The United Stand», som har mer enn 2,2 millioner følgere på X/Twitter, som spekulerer på om Rashfords fremtid på Old Trafford er i fare.

Spørsmålet stilles etter at Rashford dro i en bursdagsfest like etter det ydmykende 0-3-tapet mot Manchester City på hjemmebane.

REFSET: Manchester United-manager Erik ten Hag likte svært dårlig at Marcus Rashford dro rett på fest etter 0-3-tapet mot Manchester City. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Jeg er klar over det, og jeg har snakket med ham om det. Det er uakseptabelt. Jeg har sagt det til ham. Han beklaget, og det er det. Resten tar vi internt, sa Manchester United-manager Erik ten Hag på pressekonferansen før lørdagens seriekamp mot Fulham.

– Flytsonespiller

Rashford var ikke i troppen til 1-0-seieren over Fulham, men det var ifølge manager ten Hag på grunn av sykdom.

Europakommisjonen: – Rashford er ikke i nærheten

– Han er ikke i nærheten. Snakk om flytsonespiller. Når det først flyter for han, så er han ut som en verdens beste i sin posisjon. Han satser alt på ett kort med det han prøver på. Jeg synes ikke han har klart å spille medspillerne sine gode – det greide han bedre forrige sesong, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



14 kamper inn i denne sesongen står Rashford kun ett mål og tre assist. Forrige sesong hadde engelskmannen 30 scoringer og elleve målgivende på 56 kamper i alle turneringer.

– Han går så utrolig for det hver gang han skal avslutte. Han klemmer til, det ser ut som han lukker øynene. Enda mer i motgang - han går for gull, i stedet for å være litt roligere og trygg i bevegelsene sine. Man vet at han er klassespiller, men nå har det gått seg helt i vranglås for ham, sier Stamsø-Møller.



– Ser dypt ulykkelig ut

Utviklingen er grunn til bekymring for United, mener Stamsø-Møller.

– Denne høsten her må være den ganske soleklart svakeste han har hatt i sin karriere. Det var en kometstart, så har det gått litt i rykk og napp. Men nå har det vart såpass lenge at det begynner å bli bekymringsfullt. Etter den gode sesongen i fjor, har han ikke vært i nærheten, det er ikke samme fotballspilleren, sier han.

KAMERATEN MANGLER: En langtidsskade holder Luke Shaw ute. Foto: Craig Brough / Reuters / NTB

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker tror Rashford lider under fraværet av langtidsskadde Luke Shaw.

– Når han er god, så er han god. Men når han er dårlig, så er han fryktelig dårlig. Det er ikke bare prestasjonene som er svake. Det er kroppsspråket. Hele fyren ser dypt ulykkelig ut, sier Alsaker.



– Det som er formildende omstendighet for Rashford er fraværet av Luke Shaw. Han har en god relasjon med Rashford. På den venstrebacken har det vært mye rart. Det går nok ut over hans spill, fortsetter Alsaker.

Blant annet Victor Lindelöf og Sofyan Amrabat har vikariert som venstreback de siste ukene.

