United-skrell: Selvmål da Spurs vant

KLØNETE: Her ser Ben Davies (t.v), Lisandro Martínez og Andre Onana ballen gå i mål. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Tottenham kan juble for tre poeng over Manchester United.

Tottenham – Manchester United 2-0

Scoring av Pape Matar Sarr og et klønete selvmål av Manchester Uniteds Lisandro Martínez sikret 2-0-seier til Tottenham.

– Man kan ikke argumentere med at de ikke fortjener det. Tottenham har vært strålende i andre omgang. Dette er Tottenham som fansen ønsker å se, sier tidligere Tottenham- og England-ving Chris Waddle hos BBC Radio 5 Live.

Nesten, bare nesten

Marcus Rashford kom til to store sjanser for Manchester United i første omgang, men det lyktes ikke for rødtrøyenes nummer ti.

Så ropte bortelaget på straffe etter halvtimen spilt.

Alejandro Garnachos skudd ble blokkert av hånda til Romero, som hadde hånda plassert ut fra kroppen. Etter en VAR-sjekk valgte dommeren å ikke dømme straffe.

Ti minutter senere fikk en upresset Bruno Fernandes sjansen til å sende Man. United i ledelsen før pause, men han klarte på utrolig vis å heade langt over mål.

FRUSTRERT: Bruno Fernandes kom til en stor sjanse, men det ble bare «nesten» for Manchester-spilleren. Foto: Nick Potts

Spurs-jubel

Over i andre omgang sendte Sarr Spurs-fansen til himmels.

Etter godt angrepsspill fra Tottenham traff ballen Lisandro Martínez, før den ble forlenget ytterligere bak i feltet. Der kom Sarr i hundre og banket ballen i nettmaskene fra fire meter.

– Brilliant, mye energi og det er enkelt å se hvorfor han får starte. En veldig god oppvisning og han har en lys fremtid, sier Waddle om midtbanespilleren.

KAN SMILE: Pedro Porro og Pape Matar Sarr jubler etter 1-0. Foto: Adrian Dennis

Erik ten Hags men klarte aldri å utligne. Istedenfor økte hjemmelaget til 2-0.

Ivan Perisic slo flatt fra venstre og inn i boksen. Foran i feltet hadde Ben Davies løpt seg fri, og inbytteren sleivet så vidt borti ballen. Den rullet bort i lengste hjørne, via Marrtínez som på klønete vis forsøkte å klarere, og i mål.