United seiret etter omdiskutert utligning: – Det må være offside

Man. United - Man. City 2-1

City styrte mot seier etter Jack Grealish sin scoring midtveis i andreomgang, men så vartet United opp med en voldsom sluttspurt. I det 78. minutt ordnet Bruno Fernandes 1-1. En scoring av det svært omdiskuterte slaget.

En offsideplassert Marcus Rashford ble spilt i fri bakrom, men spissen var aldri borti ballen - selv om han var ekstremt nær - før Bruno Fernandes fulgte opp og dunket den i mål. Assistentdommeren vinket først, men etter en rask VAR-sjekk ble målet godkjent.

– Jeg tror de fleste var spente på hva dommeren kom til å gjøre med Rashford og hans bevegelse som tross alt må sies å være delaktig i spillet, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Bruno Fernandes sin reaksjon viste med all tydelighet at Rashford aldri var borti ballen. Men det må være offside. Jeg kan ikke forstå noe annet, for han er jo veldig tydelig involvert i spillet, sier Mathisen.

Pep Guardiola virket ikke veldig fornøyd med dommer Stuart Attwell sine avgjørelser i Manchester-derbyet. Foto: Martin Rickett

Målet ble uansett godkjent, og knappe fire minutter senere var Rashford ensom i boksen da han prikket inn 2-1 etter herlig forarbeid av unggutten Garnacho.

Seieren gjør at Manchester United nå kan kikke håpefullt oppover på tabellen.

– Om United hadde tapt i dag, ville avstanden opp til Arsenal og City vært stor. Men nå er de plutselig med i tittelkampen igjen, sier Mathisen.

– Dette var en gigantisk seier for Erik ten Hag mot selveste Manchester City. United har tatt store steg denne sesongen, og de ser ut som et lag med en klar og tydelig plan.

De røde er nå kun ett poeng bak City. Det er seks poeng til Arsenal som skal i aksjon senere i runden.

Pep: – Vi vet hvor vi spiller

Pep Guardiola fikk naturlig nok spørsmål om 1-1-målet etter kampslutt. Samtidig kom han med et stikk mot dommerne på Old Trafford.

– Rashford er offside, Bruno Fernandes er det ikke. Rashford distraherte keeperen vår og midtstopperne. Det er hva det er. Vi vet hvor vi spiller. Det er vanskelig for dommerne på disse arenaene, sier City-sjefen til BBC.

United-manger Erik ten Hag skjønner hvorfor City-leiren reagerte på målet.

– Jeg kan se det fra den andre siden også. Det er et forvirrende øyeblikk for motstanderens forsvar med de reglene. Reglene sier at Marcus ikke berørte ballen og at han ikke forstyrret. Bruno kom bakfra, men jeg kan se det fra den andre siden, sier nederlenderen til BT Sport.

Rolig start, så våknet Rashford

Det tok lang tid før noen av lagene klarte å komme seg til store sjanser på Old Trafford. Men etter 33 minutter var Marcus Rashford på farten. Spissen klarte å dra seg forbi en utrusende Ederson, men vinkelen ble for spiss og avslutningen for slapp for United-spissen.

Kun minutter senere var samme mann farlig igjen. Rashford kom seg forbi forsvaret, men Ederson utnyttet spissens dårlige touch og snappet ballen.

Etter de innholdsrike minuttene gikk Rashford ned for telling når klokken bikket 40 minutter. Engelskmannen så svært frustrert ut da han ble liggende på gressmatten for å få behandling. United-stjernen holdt seg til lysken etter en løpsduell. Fansen holdt pusten, men etter en liten tur på sidelinjen, entret angriperen banen igjen.

Marcus Rashford kom seg på banen igjen etter å ha lagt nede med skade. Foto: PHIL NOBLE

Rashford ble værende på banen også når andreomgang begynte. Det gjorde ikke Anthony Martial, han ble erstattet av Antony.

Citys beholdning i den førsteomgangen bestod av noen få skremmeskudd. I andreomgang fikk de lyseblå en stor mulighet da De Bruyne slo et godt innlegg til en umarkert Bernardo Silva i boksen, men portugiserens valg om å heade tilbake gjorde at sjansen rant ut i sanden.

I de påfølgende minuttene ropte City-spillerne etter straffe ved to anledninger, men dommer Attwell var ikke interessert.

Grealish-bytte ga umiddelbar effekt

Etter 59 minutter viste innbytter Jack Grealish seg frem - og det etter kun få minutter på banen. Et innlegg fra De Bruyne ble headet rett i mål fra fire meter. Den tidvis utskjelte City-angriperen kunne dermed juble for sin første ligascoring siden midten av september.

– Det er et typisk City-mål med gode bevegelser i forkant av at De Bruyne får ballen og ikke minst inne i feltet hvor Grealish får stå ganske alene, sier Mathisen.

Jack Grealish jubler for sin scoring i Manchester-derbyet. Citys nummer 10 scoret etter kun få minutter på banen. Foto: Dave Thompson

Etter 78 minutter oppsto en veldig spesiell situasjon. Marcus Rashford ble spilt fri, men angriperen var i en offside-posisjon. Angriperen løp svært nærme ballen, men var aldri borti den før Bruno Fernandes dunket ballen i mål. Assistentdommeren vinket med flagget, men etter en kjapp VAR-sjekk ble målet likevel godkjent.

Og kun minutter senere doblet de røde. Innbytter Garnacho vendte opp i boksen og fant en helt umarkert Rashford som enkelt satte inn 2-1 fra kort hold.

– Rashford var meget frisk i førsteomgang, så er han selvfølgelig på plass når kampen avgjøres. Touchet, bevegelsene og avslutningene er på et veldig høyt nivå om dagen, sier TV 2-ekspert Mathisen.

Braut Haaland fikk en sen mulighet til å utligne, men angriperen sparket i foten til Casemiro og fikk dermed ikke en skikkelig avslutning.