United-mareritt: – Skremmende

Med 1-3-tapet mot byrival City på Etihad gikk Manchester United på sitt ellevte Premier League-tap denne sesongen.

På hele forrige sesong tapte United ni ligakamper.

– Det er en skremmende statistikk, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane på Sky Sports.



– På slutten av kampen var det menn mot gutter. De hang i tauene og gjorde feil. Det kunne vært fire eller fem baklengsmål, sier Roy Keane.



LYSEBLÅ JUBEL: Hjemmefansen kunne juble på Etihad søndag. Foto: Lee Smith / Reuters / NTB

Marcus Rashfords drømmetreff sendte Manchester United opp i 1-0, men Manchester City snudde i andre omgang etter to mål av Phil Foden.

På overtid satte Erling Braut Haaland inn 3-1 for de lyseblå.

– Manchester United kom med en god plan. Det er så lenge siden United har ledet til pause og tapt, så da vil noen tenke at det er ræva dårlig, men det er mer sensasjonelt at de ikke har tapt på ti år etter å ha ledet til pause, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Å lede til pause, men tape til slutt mot Manchester City, er ikke sensasjonelt uansett, sier Thorstvedt.

Ten Hag: – God forestilling

Manchester United på sjetteplass er nå elleve poeng bak fjerdeplassen som garantert gir Champions League-spill neste sesong.

Femteplassen, som er seks poeng unna for Manchester United, kan også gi Champions League i det nye formatet, men da er Erik ten Hags menn avhengige av at England er rangert blant de to beste på Uefa-rankingen.

– Vi har virkelig tatt steg i år, men vi må få noen poeng i retur for det. Alle kan slå alle, og da kan ting fort snu, sier Erik ten Hag til Sky Sports.



NYTT TAP: Erik ten Hag og Manchester United har gått på elleve tap i Premier League denne sesongen. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

– Femteplassen kan gi Champions League, så vi må kjempe for det, sier Manchester United-manageren.



Tross tapet er han fornøyd med det han fikk se mot Manchester City.

– Totalt sett var det en god forestilling. Vi gikk opp i 1-0, og vi hadde muligheter til å score ett til. Vi forsvarte oss godt, og vi var nesten gjennom like før de scoret 1-1. Vi er skuffet, men vi må akseptere det. Vi hadde sjanser til få ett poeng. Det var også mulig å vinne, sier Erik ten Hag til BBC.



– Standardene har falt

Roy Keane mener det var vanskelig å gjøre noe med Manchester City.

– Jeg kan ikke være for hard, for Manchester City var helt fantastiske. De viste hvorfor de er mestere, sier iren på Sky Sports.



Keane sitter imidlertid igjen med flere spørsmål.

– Det er spørsmålstegn ved hvor dette United-laget er på vei. De siste 25 minuttene var ikke United i nærheten. City lekte med dem, sier Keane.



EKS-KAPTEIN: Roy Keane spilte sine beste år i Manchester United. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

– Det er fortsatt spørsmålstegn ved laget og dessverre manageren, fortsetter han.



Så kommer Keane med en påminnelse:

– Standardene har falt. Det er nesten så vi berømmer United, men de tapte kampen. De pleide å prestere og være konkurransedyktige i de største kampene. Nå sitter vi her og sier at det gjorde det bra. De tapte 1-3, sier han.



Manchester United røk ut av Champions League i gruppespillet. De røde djevlene møter Liverpool i FA-cupkvartfinalen i midten av mars.