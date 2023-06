– United har lagt ut 13 spillere for salg

Manchester United er på jakt etter nye spillere, nå må de selge for å få råd. Dette er mandagens fotballrykter.

I den røde delen av Manchester er det store planer om å fornye laget.

Ifølge Daily Mail ønsker Erik ten Hag å bruke rundt 120 millioner pund (ca 1,6 milliarder kroner) på nye spillere dette overgangsvinduet.

Den britiske avisen skriver at ten Hag ønsker å signere midtbanespiller, spiss og målvakt. For å få råd til å kjøpe de spillerne de vil ha, mener avisen at den manageren nå vil selge opp mot 13 spillere.

De skriver at de har listet opp spillerne som er for salg, de som vil høre på bud og de som kan gå for riktig pris, i tillegg til de som går gratis.

Phil Jones, Axel Tuanzebe, Ethan Galbraith og Di'shon Bernard har alle gått gratis i sommer. David de Gea har også bare noen få dager igjen før hans kontrakt går ut, 30 juni.

PÅ VEI BORT? Ifølge Daily Mail er Harry Maguire en av spillerne som United er villige til å ta i mot bud på. Foto: LEE SMITH

Daily Mail hevder at både Jadon Sancho og Anthony Martial begge kan gå om de får rett pris. Avisen mener at United vil ha 45 millioner pund for Sancho og 25 millioner pund for Martial.

De tre spillerne som ten Hag vil høre på tilbud, i følge avisen, er Harry Maguire, Scott McTominay og Dean Henderson. Avisen skriver at prisen United forventer å få for Maguire og McTominay er 40 millioner pund og 20 millioner pund for Henderson.

Dette er de andre spillerne som, i følge avisen, skal være for salg: