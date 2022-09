United-eiendom ut mot egen klubb: – Må gi alle en sjanse

Eric Bailly mener hans nasjonalitet er årsaken til at spilletiden i Manchester United uteble.

Ivorianeren, for tiden på utlån i franske Marseille, gikk ut i The Times og mente at Manchester United foretrekker hjemlige spillere.

– Klubben må slutte å favorisere engelske spillere, og gi alle sammen en sjanse.

– Ten Hag har masse karakter, og jeg håper han kan endre på det, er 28-åringen sitert på.

Siden overgangen fra Villareal tilbake i 2016, har Bailly spilt 113 kamper før de røde djevlene, ifølge klubbens hjemmeside.

Dette svarer ten Hag

Lokalavisen Manchester Evening News har konfrontert Manchester United-manager Erik ten Hag med beskyldningen i forkant av Europa League-åpningen torsdag.

– Jeg har ingenting å si om det som skjedde forrige sesong. Jeg var ikke manager, så jeg kjenner ikke til situasjonen.

På spørsmål om nasjonalitet har påvirkning på nederlenderens laguttak, svarer han følgende:

– Ikke for meg.

Han utbroderer:

– Jeg vet at vi trenger mer enn elleve spillere for å bli suksessrike. For øyeblikket har vi en veldig god benk, og når innbytterne kommer på banen, bidrar de til suksessen vi opplever. Spillerne på benken vil få kamper i startelleveren.

Dette er fakta

Lokalavisen har for sikkerhets skyld faktasjekket påstanden til Bailly.

Manchester United-kaptein Harry Maguire var den eneste med britisk pass som spilte over 20 kamper i fjorårets Premier League-sesong.

I forrige kamp, hjemme mot Arsenal, var det to engelskmenn i startoppstillingen: Jadon Sancho og Marcus Rashford.

Tre engelskmenn satt på benken, deriblant Maguire.

