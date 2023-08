United avviser spekulasjoner: – Ikke avgjort

Oppdatering: Manchester United varsler på sine sider at de er i ferd med å fatte en avgjørelse rundt Mason Greenwoods fremtid i klubben.

Men de har fremdeles ikke landet på et utfall.

– I motsetning til medienes spekulasjoner, er avgjørelsen ennå ikke tatt og er for tiden gjenstand for intensiv intern diskusjon, uttaler klubben.

– Ansvaret ligger til syvende og sist hos administrerende direktør, skriver de videre.



TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg rister på hodet.

– Jeg skjønner at klubben har behov for å komme med en melding når de opplever at det er mye feil rykter i media, men for hver innholdsløse uttalelse som kommer er det nok et bevis på at det er en klubb som famler i blinde.

SNART AVKLART: Manchester United varsler at de snart vil ta en beslutning rundt Mason Greenwood. Foto: Lindsey Parnaby

Manchester-laget informerer om at saken har vært krevende.

– Dette har vært en vanskelig sak for alle tilknyttet Manchester United, og vi forstår de sterke meningene det har fremkalt basert på de delvise bevisene i det offentlige rom. Vi ber om tålmodighet mens vi jobber gjennom de siste stadiene av denne nøye gjennomtenkte prosessen.



Finstad Berg mener saken vil påvirke klubbens omdømme.

– Det ser jo ikke bra ut at de bruker så lang tid i en sånn type sak. Jo lenger det trekker ut, jo verre blir det for klubben, sier sportskommentatoren.

KLAR TALE: Fra TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Avis: – Vil inkludere kvinnelaget

En avgjørelse rundt Mason Greenwoods fremtid i Manchester United fortsetter å dra ut i tid.

Det var i januar 2022 at angrepsspilleren ble arrestert for vold mot kjæresten. Anklagene frafalt i februar i år, men Greenwood har fortsatt blitt holdt suspendert av United.

Det så ut som en avgjørelse ville bli tatt til sesongstart, men før helgen meldte The Guardian at Manchester United utsetter å ta en avgjørelse.

PÅ VEI TIL RETTEN: Anklagene mot Mason Greenwood ble frafalt i februar i år. Foto: Paul Currie

Avisen skriver at det er fordi de vil inkludere kvinnelaget i prosessen, og få innspill i saken fra dem. Men flere av lagets profiler er fortsatt opptatt med VM i Australia, hvor det spilles finale 20. august.

En avgjørelse kan drøye helt til landslagspausen i første uken av september, skriver The Athletic.

– Katastrofalt

Manchester United får kritikk for måten de involverer kvinnelaget på i saken.

TV 2s sportskommentar Finstad Berg reagerer sterkt.

– Jeg skjønner tanken og ideen bak, ved å involvere kvinner i klubben for å vise respekt for problematikken. Men måten man gjør det på er helt på trynet håpløs. Helt katastrofalt, sier Finstad Berg.



Hun mener kvinnelagets spillere blir tvunget opp i et umulig hjørne.

– De settes i en enorm skvis, og kan egentlig ikke gjøre noe riktig. Her skal de i full offentlighet ta en avgjørelse om en annen spillers fremtid.



Sportskommentatoren føler seg sikker på at spillerne kan forvente seg hets fra fotballsupportere, uansett hva de måtte mene om Greenwood-situasjonen.

– Se for deg mengden hets fra supporterne hvis han ikke skal spille lenger, sier Finstad Berg.



Hun mener de burde løst det på en helt annen måte.

– Her burde de holde det internt og under radaren - på et tidligere tidspunkt. Da kunne kvinnelaget blitt involvert og samtidig holdt dem utenfor offentligheten. Nå er spillerne opptatt med VM. Jeg er lite imponert over måten United har gjort det på, sier hun.



Ifølge The Athletic er klubben klar på at avgjørelsen vil bli tatt av administrerende direktør Richard Arnold basert på fakta fra etterforskningen, og ikke meningene til kvinnelaget.

De skal imidlertid bli informert om prosessen og deres synspunkt vil bli lyttet til, hevdes det videre.

TALENTFULL: Mason Greenwood ble som tenåring en viktig del av Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Foto: Dave Thompson

Refser timingen

Det er flere faktorer som gjør at tidspunktet er merkelig. For det første vet «hele verden» at trioen Mary Earps, Ella Toone og Katie Zelem er opptatt med VM-spill for England, og må ta stilling til Greenwood-saken når de er tilbake.

The Athletic melder at kvinnelagets engelske VM-spillere allerede har blitt gjort oppmerksom på rollen sin av fans på sosiale medier. Under Uniteds innlegg om Englands VM-kamp mot Colombia, ble Zelem, Toone og Earps oppfordret av brukere til å la Greenwood komme tilbake.



Det er seks måneder siden anklagene frafalt, og siden har lite nytt i saken kommet til i offentligheten.

I tillegg nærmer man seg slutten av overgangsvinduet, og det begynner å haste om United skal selge eller låne ut 21-åringen.

VM-SPILLERE: Ella Toone (t.v) og Mary Earps (midten) spiller til daglig for Manchester United, men er nå opptatt med VM. Alessia Russo (t.h) forlot nylig klubben til fordel for Arsenal. Foto: Hannah McKay / Reuters.

– Det virker som klubben er totalt usikre om hva de skal gjøre. Hvorfor skal de vente så lenge, det er vanskelig å forstå, sier Finstad Berg.



TV 2 har vært i kontakt med klubbens norske spiller Vilde Bøe Risa, som ikke kan si noe.

– Beklager, jeg kan ikke uttale meg angående saken, skriver hun i en SMS.



Også Maria Thorisdottir og Lisa Naalsund er del av klubben.