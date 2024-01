Ukjent unggutt herjet for Liverpool: – Veldig stolt

Conor Bradley (20) leverte to målgivende og sin første Liverpool-scoring da Chelsea ble smadret 4-1.

Liverpool - Chelsea 4-1

«There's only one Conor Bradley», runget det på Anfield onsdag kveld.

Den 20 år gamle nordiren storspilte på Liverpools høyreback. Han satte opp to scoringer, i tillegg til å banke inn sin første scoring i rødt på 2-0-målet.

– Det er et veldig stolt øyeblikk. Dette er noe jeg har drømt om i lang tid. Det føles som en drøm. Det er utrolig, sier Conor Bradley til TNT Sports.



STORSPILTE: Conor Bradley har herjet på Liverpools høyreback de siste ukene. Mot Chelsea onsdag leverte han to målgivende og én scoring. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

– Jeg kunne ikke dro det da målet gikk inn. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg løp mot hjørneflagget og skled på knærne. Det var fantastisk, fortsetter 20-åringen.



Da Trent Alexander-Arnold ble skadet i begynnelsen av januar, kastet Jürgen Klopp inn den unge nordiren Conor Bradley på laget.

Liverpool sikret seg Bradley fra Dungannon United i september 2019. Han fikk førstelagsdebuten i Ligacupen i 2020/21-sesongen. Forrige sesong spilte han fast på utlån i Bolton, som spilte på nivå tre i ligasystemet.

Bradley har tatt vare på muligheten med begge hender. Før kampen sto han med tre målgivende på like mange kamper. Selv om Alexander-Arnold var tilbake i forrige kamp, var det unge Bradley som fikk sjansen fra start.

HYLLET: Jürgen Klopp var fornøyd med Conor Bradley. Liverpool-manageren tok av Bradley midtveis i andre omgang. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

– Det var uheldig at Trent ble skadet. Jeg måtte prøve å ta vare på sjansen. Jeg føler at jeg har gjort det ganske bra, sier Bradley.



Etter kampen ble Bradley hyllet av manager Jürgen Klopp.

– Han er en utrolig gutt. Det er vidunderlig. Noen fortalte meg at fansen allerede synger navnet hans. Det er flott. Han flyr for tiden. Han jobber hardt, er en god fotballspiller og har hjulpet oss så mye. Det er utrolig, sier Klopp til TNT Sports.

Liverpool på tabelltopp

Først satte Bradley opp Diogo Jota, før han hamret inn 2-0. I andre omgang fant han hodet til Dominik Szoboszlai, som headet inn 3-0 for Liverpool.

Midtveis i andre omgang ble Conor Bradley byttet ut.

Like etter kom reduseringen fra Christopher Nkunku til 1-3. Luis Díaz fastsatte resultatet til 4-1 drøyt ti minutter før full tid.

Serieleder Liverpool er fem poeng foran Manchester City, som har én kamp til gode. Manchester City vant 3-1 mot Burnley tidligere på kvelden.

JUBEL: Liverpool-manager Jürgen Klopp koser seg foran fansen. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Liverpool har også fem poeng ned til Arsenal. De to lagene møtes på Emirates søndag ettermiddag.

Chelsea ligger på tiendeplass i Premier League.

– Liverpool var helt klart bedre enn oss. Vi tapte alle duellene. Hver gang vi vant ballen, mistet vi den igjen på første eller andre pasning. Det var fortjent med tre poeng til Liverpool, sier Chelsea-manager Mauricio Pochettino til TNT Sports.

Chelsea ropte på straffer

To ganger ropte Chelsea på straffespark.

I kampens åpningsminutter gikk Conor Gallagher ned i duell med Virgil van Dijk innenfor 16-meteren. Chelseas energiske midtbanespiller ville ha straffespark, men han ble vinket opp av dommer Paul Tierney.

FIKK INGENTING: Conor Gallagher ble vinket opp av Paul Tierney. Foto: Jon Super / AP / NTB

Etter 73 minutters spill var Virgil van Dijk på beinet til Christopher Nkunku, som gikk ned, men heller ikke her fikk Chelsea straffespark til store protester fra Nkunku og manager Mauricio Pochettino på sidelinjen.

– Jeg vil ikke klage på avgjørelsene. Liverpool var bedre enn oss. Jeg var emosjonell, og da jeg så en på skjermen, så jeg at det kunne ha vært straffespark. Det var uheldig for oss, men det endrer ikke følelsen av at Liverpool var bedre enn oss, sier Pochettino.

UENIG: Chelsea-manager Mauricio Pochettino ville ha straffe. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Liverpool fikk sjansen fra ellevemetersmerket på tampen av første omgang da Diogo Jota ble tråkket på av Benoît Badiashile, men Darwin Núñez satte ballen i stolpen.

Darwin Núñez hadde til sammen fire (!) stolpetreff.