Ukjent helt kan skrive historie: – Kan ikke forestille dere det

TILBAKE I ISTANBUL: Scott Carson (gul ring) var en del av Liverpool-troppen som vant Champions League i 2005. 18 år senere er han tilbake i Tyrkia, denne gang for Manchester City. Foto: Murad Sezer / AP

Han har kun to kamper på fire år i Manchester City, men Scott Carson (37) hylles for sitt bidrag. Lørdag kan målvakten tangere en oppsiktsvekkende rekord.

– Når han snakker, lytter alle.

Han har spilt kun to kamper i løpet av fire sesonger i Manchester City, men det brukes store ord om Scott Carson når manager Pep Guardiola snakker.

Den 37 år gamle tredjekeeperen var en del av City-troppen som torsdag landet i Istanbul på jakt etter Champions League-pokalen.

– Dere kan ikke forestille dere hvilken innflytelse han har. Vi er veldig glade for å ha ham her, sa Guardiola på en pressekonferanse da Carson nylig forlenget City-oppholdet med en ny ettårskontrakt.

LAGKAMERATER: Scott Carson og Erling Braut Haaland. Foto: Nick Potts / Pa Photos

Lørdag kveld kan Scott Carson tangere rekorden til Milan-legendene Paolo Maldini og Alessandro Costacurta.

Ville gi bort medaljen

Det gikk 18 år – fra 1989 til 2007 – mellom triumfene i den gjeveste europacupen for Maldini og Costacurta. Det er fremdeles rekord, påpeker Richard Jolly i den engelske avisen Independent.

Denne sesongen er det 18 år siden Carson var en del av Liverpool-troppen som vant Champions League-finalen – også den gang i Istanbul.

Målvakten ble hentet som et stortalent fra Leeds til Liverpool i januar 2005. Noen måneder senere var han Champions Leagie-mester, men det var Jerzy Dudek som ble keeperhelten for Liverpool i finalen.

LIVERPOOL-FORTID: Scott Carson var Liverpools eiendom fra 2005 til 2008, men han ble aldri noen suksess for Anfield-klubben. Foto: Paul Barker / AFP

– Da vi fikk utdelt medaljene, forsøkte jeg å gi min til Chris Kirkland. Han spilte flere kamper i gruppespillet enn det jeg fikk, så jeg følte at han fortjente det mer enn meg, har Carson fortalt The Guardian.



Kirkland takket nei og lot Carson beholde medaljen.

– Jeg er glad for at jeg har medaljen, men den er veldig mye mer verdifull hvis du har spilt. Å bare være tilstede den kvelden var godt nok, sa Carson, som spilte i 2-1-seieren over Juventus i kvartfinalen.



Carson fikk imidlertid aldri sitt gjennombrudd i Liverpool.

Etter utlån til Sheffield Wednesday, Charlton og Aston Villa, ble Carson solgt til est Bromwich. Karrieren fortsatte i Buraspor, Wigan og Derby, før han ble hentet til City i 2019 som reservekeeper.

– Det er jo mer eller mindre innavl

Guardiolas Carson-råd

Først i 2021 fikk Carson debuten for Manchester City etter at de lyseblå allerede hadde sikret Premier League-tittelen.

Forrige sesong ble han byttet inn i Champions League-åttedelsfinalen mot Sporting CP.

Det er de to eneste kampene han har for toppklubben.

I keeperkøen er Carson bak både Ederson og Stefan Ortega.

RESERVE: Ederson (til høyre) er Manchester Citys førstevalg mellom stengene. Scott Carson har rollen som tredjekeeper. Foto: Tony O'Brien / Reuters

– Det beste rådet jeg kan gi unge spillere er å holde seg rundt Scott Carson i garderoben og på banen så mye som mulig, sa City-manager Pep Guardiola om Carson på en pressekonferanse i fjor.



– Man verdsetter hvert eneste sekund man er sammen med ham i garderoben og treningsfeltet. Det er som unge skuespillere må være sammen med eldre skuespillere på settet. De er klokere, sa han.

Manchester Citys 23-mannstropp: Kyle Walker, Ruben Dias, Kalvin Phillips, John Stones, Nathan Aké, Ilkay Gündogan, Erling Braut Haaland, Jack Grealish, Aymeric Laporte, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Stefan Ortega Moreno, Julián Álvarez, Bernardo Silva, Sergio Gomez, Manuel Akanji, Riyad Mahrez, Ederson, Maximo Perrone, Scott Carson, Phil Foden, Cole Palmer, Rico Lewis.



Se Champions League-finalen mellom Manchester City og Inter på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag fra klokken 19.00.