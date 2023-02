Tviler på Greenwood-retur: – Anklagene vil hefte ved ham

Torsdag ettermiddag kom nyheten om at anklagene mot Mason Greenwood er frafalt.

Den unge Manchester United-spilleren var regnet som et enormt talent da han slo gjennom for fullt i 2019/20-sesongen. Samme sesong fikk han også landslagsdebuten for England.

En talsperson for påtalemyndighetene forklarte avgjørelsen med at nøkkelvitner hadde trukket seg og at nytt materiale var bragt frem.

– Klubben vil nå gjennomføre en egen prosess før man beslutter hva man skal gjøre videre. Vi kommer ikke til å komme med noen flere kommentarer før den prosessen er komplett, skriver Manchester United på sin hjemmeside.

Stortalentet Mason Greenwood viste svært lovende takter for Manchester United. Han så tidvis svært skarp ut da, spesielt under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Så kom sjokknyheten i januar 2022.

TV 2-kommentator Mina Finstad Berg mener at begrunnelsen gjør at veien tilbake kan bli lang for Greenwood.

– Når saken droppes på den måten – at vitner trekker seg – er det ikke en frifinnelse, så anklagene vil i utgangspunktet hefte ved Greenwood, sier Finstad Berg.

Mina Finstad Berg er TV 2s sportskommentator. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Per nå er det vanskelig vanskelig å se for seg at han vil få en sjanse i en toppklubb med det første i og med at hans navn er så tett knyttet til alvorlige overgrep, sier Finstad Berg.

– Hva som skjer om fem til ti år, er umulig å vite. I de fleste rettsstater vil man i prinsippet gjøre opp for seg ved å ta straffen og få en ny sjanse, men i og med at denne saken droppes, vil det gjøre det ekstra komplisert.

Finstad Berg tror ikke 21-åringen kommer tilbake på fotballbanen med det første.

– Jeg vil tro at det går lang tid før noen klubber vil hente ham, rett og slett fordi det var snakk om så alvorlige anklager, og det har sirkulert lydklipp med grovt innhold.

Foto: Craig Brough

Greenwood har vært suspendert av klubben helt siden arrestasjonen i januar 2022.

Fotballspilleren var siktet for voldtektsforsøk, kontrollerende oppførsel og overgrep som har forårsaket kroppsskade. Alle tre forholdene var knyttet til én fornærmet.

– Jeg tror det er vanskelig for Manchester United å snu. Det er vanskelig å se for seg i og med at klubben har vært så tydelig i sin avgjørelse.

– Han bør ikke spille for klubben igjen

Joe Smith jobber for Stretford Paddock, en YouTube-kanal om Manchester United. Han sier dette til TV 2 om Greenwood-nyheten:

– Reaksjonene har vært ganske blandet. Mange som jeg kjenner mener at han aldri bør spille for Manchester United igjen. Så er det mange som også henviser til loven. Man uskyldig til det motsatte er bevist. Teknisk sett er han en fri mann. Men lydopptaket overgår alt, det går ikke an å ignorere. Det betyr ingenting at saken ikke har nådd retten.

– Han kan spille for United igjen. Vi har sett fotballspillere og atleter i andre saker få lov til å komme tilbake. Om han bør er en annen sak.

Smith er selv klar på hva han mener.

– Jeg synes ikke at han bør spille for United igjen. Uansett hva politiet og etterforskere har konkludert med, så er det ingen som tror at han ikke har gjort det. Om min venn gjorde det, så ville han ikke vært vennen min lengre. Sånn bør også Manchester United tenke.

Mason Greenwood har ikke spilt for Manchester United siden januar 2022. Foto: PAUL ELLIS

– Greenwood har en finansiell makt og status ved å være Manchester United-spiller. Han skal være en rollemodell, men det er han ikke.

– Jeg er spent på hvordan klubben håndterer situasjonen. Å utestenge en spiller som er under etterforskning er enkelt, men hvordan håndterer man en situasjon når spilleren nå teknisk sett er uskyldig, spør han retorisk.

– Hva tror du United gjør?

– Helt ærlig, så vet jeg ikke. Det er snakk om kron og mynt. Personlig tror jeg at de klarer å finne en måte å unngå å bruke ham på, men det er kun min personlige mening.

– Veldig overraskende

Dag Langerød, som er ansvarlig redaktør for united.no, hadde ikke forventet at saken skulle utvikle seg som den gjorde.

– Jeg trodde ikke det var Greenwood jeg kom til å skrive om i dag. Det var veldig overraskende. Nesten som lyn fra klar himmel. Saken har jo pågått ett år. Så skulle man vente i ti måneder før rettssaken.

Langerød tror det er helt ulike meninger i Manchester Uniteds supporterskare.

– For United er det en utrolig vanskelig sak. Det handler om omdømme og samfunnsansvar. Hva som skjer nå, er jeg veldig spent på.

– Ser du for deg at han kan spille for klubben igjen?

– Jeg utelukker ikke det. Men jeg utelukker heller ikke at han aldri kan spille for klubben. Jeg syns nok at om han skal kunne spille igjen, må det komme frem ting som setter saken i et helt nytt lys.

Han mener at saken skiller seg ut fra flere andre lignende saker.

– Dette var ikke bare beskyldninger som ingen vet noe om. Det ble sluppet lydopptak som fremsto veldig grove. Det gjør saken annerledes fra en del andre. Når det gjelder det strafferettslige er det svart hvitt.

– Men jeg er fortsatt spent på hva klubben kommer til å gjøre. Jeg klarer ikke bli enig med meg selv. Det er en utrolig vanskelig sak.

– Han vil bli hetset

Langerød tror Greenwood virkelig vil få høre det fra tribunen om han skal spille fotball igjen.

– Han vil bli hetset. Han er jo forhåndsdømt. Jeg er glad jeg ikke er United-sjef. Det finnes ikke en åpenbar løsning på denne saken, mener redaktøren.