TV 2s ekspert er forbauset: – Noe vi aldri har sett tidligere

NYE ANSIKT PÅ OLD TRAFFORD: Christian Eriksen (t.v) og Lisandro Martinez er begge hentet av Erik ten Hag denne sommeren. Her i duell med Liverpools James Milner. Foto: David Davies

Manchester United ruster kraftig opp, og er i ferd med å gjennomføre signering nummer seks for sommeren.

Antony ble tidligere i uken klar for de røde djevlene, mens Martin Dubravka på lån fra Newcastle er ventet å straks bli offentliggjort.

De slutter seg til Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez og Casemiro, som alle har ankommet Manchester i løpet av overgangsvinduet.

DEBUTERT: Casemiro spilte sin første kamp for United borte mot Southampton. Foto: HANNAH MCKAY

– Det nærmer seg godkjent da, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Dyre investeringer

Klubben har ikke gått ut med noe offisielt, men skal man legge til grunn hva et samlet britisk pressekorps skriver, så bruker klubben store penger på å forsterke seg.

Det rapporteres nemlig om et pengebruk som ikke er langt unna 2,5 milliarder kroner. Det er mest i Premier League - og i resten av Europa.

Dette koster Manchester Uniteds sommersigneringer Tyrell Malacia, Feyenoord - 147 mill kroner

mill kroner Christian Eriksen, Brentford - gratis

Lisandro Martinez, Ajax - 560 mill kroner

mill kroner Casemiro, Real Madrid - 690 mill kroner

mill kroner Antony, Ajax - 980 mill kroner

mill kroner Martin Dubravka, Newcastle - lån (avventer bekreftelse)

Totalt 2,37 millioner kroner Kilde: Transfermarkt

– Det er helt ekstreme summer, noe vi aldri tidligere har sett. Men det er blitt sånn. Klubbene kan legge til 50 prosent og kanskje mer når de vet at det er United. De kjenner til desperasjonen og kan bruke mye penger. De kunne nok også vært mye mer, sier han.

Spesielt summene for Antony og Casemiro gjør eksperten betenkt.

– Mange er skeptiske til å hente Casemiro med den alderen (30 år), og for en slik sum. Antony vet man ikke om duger. Han har vist gode takter i Champions League, men de betaler likevel helt ekstreme summer.

URO: Hva som skjer med Cristiano Ronalo er helt fortsatt i det blå. Foto: ADRIAN DENNIS

Etterlyser enda mer

Mange er kommet inn, men Stamsø-Møller er usikker på om det er nok.

– Spør du meg skulle de hatt noe mer, og forsterket seg litt til.

Han peker på flere nøkkelposisjoner som klubben ikke har hentet inn noen nye spillere. Blant annet høyreback.

– Høyrebacken fremstår som en problemposisjon. Der burde Wan-Bissaka blitt solgt, og en ny hentet inn.

Han mener United burde gå for Sergiño Dest i Barcelona, men nå ser det ut som han skal til AC Milan.

Spissplassen er også prekær, forteller han.

– Per nå har de ingen premium spiss. Rashford og Martial har ikke overbevist meg. Ronaldo-situasjonen er uavklart. Han er i nærheten av toppklassespiss, men det virker å være komplisert med ham.

– Det aller beste hadde vært om han hadde forsvunnet ut, og en yngre spiss hadde kommet inn, sier eksperten.

Selv med Casemiro på plass, som har vært delaktig i fem Champions League-titler for Real Madrid, mener Stamsø-Møller at det er rom for forbedring også på midtbanen.

– Casemiro er absolutt en bra stabilisator, men de kunne godt fått enda en sentral midtbanespiller i tillegg.

Fasiten etter fire kamper er to seire og to tap for Manchester United. Noen av spillerne har knapt kommet i gang. Derfor mener Stamsø-Møller det er for tidlig å si om det har vært riktige investeringer, men noe har han bitt seg merke i.

– Det er for vanskelig å felle noen dom, men man ser jo for eksempel Lisandro Martinez som både har vært god og dårlig til nå. Casemiro har vist over mange år at han har vært nyttig, og blir en flott signering om han er det samme for United. Også kommer Antony til å tilføre dem en del.

NYESTE MANN INN: Antony koster Manchester United nær én milliard kroner. Foto: Peter Dejong

Klar forventning

Foruten Casemiro og lånet av en ny reservekeeper, har samtlige kjøp en klar link til nederlandsk fotball. Antony og Martinez er tidligere elever av manager Erik ten Hag i Ajax, mens Malacia og Eriksen har spilt i Æresdivisjonen.

– Ole Gunnar Solskjær og José Mourinho har også hentet spillere de kjenner til. De har ikke mulighet til å speide etter riktige spillere, og United har ikke samme struktur som i Ajax. Derfor må de nesten bare stole på de spillerne som de allerede kjenner. Jeg forstår ten Hag godt i dette tilfellet.

– Legger disse signeringene press på ten Hag og at Manchester United må bli et bra lag igjen umiddelbart?

– Ja, det må det. Ingen forventer nok at det skal bli ligatittel med en gang, men det må absolutt bli «bra». Det er aksept for noen feilskjær, så lenge det ikke er vedvarende elendighet.

Stamsø-Møller forventer imidlertid at Manchester United er med i toppen.

– De bør være en klar utfordrer til topp 4. Det er fiasko om de er hektet av i april. De har stallen til å utvilsomt kunne kjempe om topp 4.