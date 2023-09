Tung smell for City: – Haaland ble isolert

Wolverhampton - Manchester City 2-1

Erling Braut Haaland gikk målløs av banen da Manchester City gikk på sitt første Premier League-tap denne sesongen.

– Haaland ble isolert. Craig Dawson har vært enestående mot ham, sa tidligere Manchester City-spiller Mick McCarthy i klubbens egen direktesending.



– Wolves nullet Citys trusler, sier tidligere Tottenham-stopper Michael Dawson på Sky Sports.



– Haaland ble holdt uvanlig anonym i dag. Dawson spilte en stor kamp mot ham, sier tidligere Newcastle-spiss Alan Shearer på BBC.

PAKKET INN: Erling Braut Haaland fikk vanskelige arbeidsforhold. Foto: Nick Potts / AP / NTB

Mathisen: – Vrient



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Haaland fikk vanskelige arbeidsforhold i kampen.

– Når han får så lite rom og hjelp som i dag, er det vrient å vise hans sterkeste sider, og dette ble en slik kamp. Rett og slett vanskelig for en spiss når kampen blir som den blir, og så skal Dawson ha masse ros for den jobben han gjør hele kampen gjennom, sier Mathisen.



Lokalavisen Manchester Evening News gir Haaland fem på børsen.

– Han ble markert ut av kampen, skriver avisen.



Mathisen påpeker at Haaland savnet noen lagkamerater.

– Skal Haaland gjøre det han kan best i verden, må han ha spillere rundt seg som fungerer, og i dag tror jeg han savnet Rodri (suspendert), Kevin de Bruyne (skadet) og den Jack Grealish (byttet inn) vi så sist sesong, sier han.



– En liten Messi i spillestilen

Bobb byttet inn

Med 1-2-tapet mot Wolverhampton på Molineux kan Liverpool overta tabelltoppen i Premier League med seier over Tottenham.

Martin Ødegaard og Arsenal på andreplass er kun ett poeng bak Manchester City. London-laget slo Bournemouth 4-0 lørdag.

– Dette tapet og denne prestasjonen gjør jo at Arsenal-fansen tenker at ligatittel er fullt mulig denne sesongen. Rodri (suspendert) var savnet på midtbanen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Før pause hadde Haaland kun åtte ballberøringer. Tidlig i kampen kunne Haaland satt inn 1-0, men Dawson fikk en lang tå på ballen like foran den norske superspissen.

Manchester City lå under 0-1 til pause etter Pedro Netos vanvittige soloraid endte med at Rúben Dias satte ballen i eget mål.

INVOLVERT: Oscar Bobb (til venstre) skaffet frisparket som Julián Álvarez satte i mål til 1-1. Foto: Nigel French / Pa Photos / NTB

City-manager Pep Guardiola svarte med å kaste inn det norske stortalentet Oscar Bobb til starten av andre omgang. Drøyt ti minutter senere fikset Bobb en frispark like utenfor 16-meteren. Det skrudde Julián Álvarez i mål til 1-1 for gjestene fra Manchester.

Midtveis i andre omgang var imidlertid Wolverhampton tilbake i ledelsen da Hwang Hee-chan satte inn 2-1-målet for ulvene. Det ble ikke noe comeback for Manchester City, som har tapt de to siste kampene. Onsdag røk City ut av Ligacupen mot Newcastle.



Se RB Leipzig-Manchester City på TV 2 Play onsdag fra kl. 20.45.