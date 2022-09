Tuchel sparket – skal ha blitt sjokkert over beskjeden

Se hele ekstrasendingen om sparkingen av Thomas Tuchel i vinduet øverst!

– På vegne av alle i Chelsea ønsker klubben å ytre sin takknemlighet til Thomas og hans støtteapparat for all deres innsats i løpet av tiden deres i klubben, skriver Chelsea i en pressemelding onsdag formiddag.

Nyheten kommer dagen etter 0-1-tapet for Dinamo Zagreb i Champions League tirsdag kveld.

Ifølge den anerkjente tyske avisen Bild, skal Chelsea-eier Todd Boehly, ha sagt følgende til Tuchel onsdag formiddag:

– Vi ønsker en ny start.

Fotballsjefen i avisen, Christian Falk, skriver at Tuchel skal ha blitt overrasket og sjokkert over sparkingen.

Ifølge The Guardian skal det ha vært mye uenighet i sommer over hvilke spillere Chelsea skulle selge og kjøpe. Mens Bild skriver at Tuchels nei til å signere Ronaldo skal ha gjort forholdet hans til Boehly vanskelig.

– Han vil ødelegge atmosfæren i garderoben, skal Tuchel ha sagt om Ronaldo, ifølge Bild.

– Nådeløse

– Det kom definitivt brått på. Tapet i går var en stor overraskelse, men jeg er likevel overrasket over at det går så kjapt, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg og legger til:

– Det er bare 16 måneder siden de vant Champions League, men Chelsea har hatt for vane å være utålmodig med sine managere. De har byttet managere ofte og vært nådeløse når ting ikke fungerer, fortsetter hun.

Siden Mourinho ble fjernet i 2007 har Chelsea hatt 12 ulike managere.

Etter de seks første kampene i årets Premier League-sesong ligger Chelsea på 6. plass på tabellen med ti poeng, fem poeng opp til ligaleder Arsenal.

– Thomas vil med rette ha en plass i Chelseas historie etter å ha vunnet Champions League, Super Cupen og VM i fotball for klubblag i løpet av sin tid her, skriver klubben videre.

Tuchel tok over etter Frank Lampard som Chelsea-manager i januar 2021.

De nye eiernes avgjørelse: – Kan ikke fotball

Chelsea informerer om at det er de nye eierne, et konsortium ledet av den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly, som står bak beslutningen.

– De nye eierne mener dette er det riktige tidspunktet for å gjøre denne endringen, skriver klubben.

Lagets assistenttrenere vil lede laget på trening og inn mot de kommende kampene mens klubben leter etter Tuchels erstatter. Den nye manageren skal etter planen være raskt på plass.

– Det virker som Boehly skyter litt fra hoften. Det ser man på spillerne de er blitt koblet til og spillerne de har kjøpt. Han virker som en unge i godteributikken som bare grafser til seg og kaster fra seg det han ikke vil ha. Det som skjer i klubben er litt kaotisk, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt og legger til:

– Boehly har en kjempebra record i baseball. Han har vist seg som en strålende eier og skapt suksess i Dodgers, men han kan ikke fotball. Det er en god del ting som ikke er overførbart. Det virker som han tenker: «Hvis jeg kan én idrett, kan jeg en annen også».

Disse kan erstatte Tuchel

Chelsea kommer ikke til å uttale seg mer om saken før en ny manager er på plass, står det i pressemeldingen.

– Man må nesten tro at de har en tydelig plan på hvem som skal erstatte Tuchel. Hvis ikke er det veldig underlig å ta dette grepet så tidlig i sesongen, sier Finstad Berg.

Spår Tuchel-erstatter: – Helt latterlig

Ifølge britiske Telegraph er Graham Potter, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane og Roger Schmidt kandidater til å ta over managerjobben i Chelsea.

Tuchel blir den andre manageren som har fått sparken etter Champions Leagues første runde i gruppespillet. Tidligere onsdag formiddag informerte nemlig RB Leipzig om at Domenico Tedesco er ferdig i klubben etter 1-4-tapet for Shakhtar Donetsk tirsdag kveld.