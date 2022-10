Trossard-hat trick ødela for Liverpool

Liverpool - Brighton 3-3 (1-2)

Saken oppdateres med reaksjoner!

Med utsatte kamper på grunn av Dronning Elisabeth II sin bortgang og landslagspause, hadde ikke Liverpool spilt en ligakamp på en måned.

Men det var langt ifra et energifylt Liverpool-lag som møtte opp på Anfield lørdag. Men etter en svak halvtime der Brighton sjokkerte rødtrøyene, slo Jürgen Klopps menn kraftig tilbake - så satte Leandro Trossard kampens punktum.

– Det er alltid kjekt å score, men spesielt tre mål her på Anfield. Vi er skuffet over at vi ikke holdt nullen, men det er bra å få med seg ett poeng herfra. Det er alltid tøft her, sier hat trick-helten til BBC.

Sjokkerte Liverpool

Liverpool har hatt en dårlig trend med å være laget som slipper inn mål først. Mot Brighton var det intet unntak, og bare fire minutter var gått da Leandro Trossard satte inn 0-1.

Bedre gikk det ikke det neste kvarteret og Brighton fortsatte å yppe seg på Anfield. I det 18. spilleminutt var Trossard sin andre scoring for dagen et faktum.

Leandro Trossard sjokkerte Anfield-publikumet. Foto: PHIL NOBLE

– Brighton spiller ekstremt bra. Når Liverpool spiller på hjemmebane, er det vanligvis de som står for presset, men her er det motsatt og Brighton som har størst ballbesittelse. Trent Alexander-Arnold står med hendene på hoftene. Det er en slik dag, sier tidligere England-forsvarer Stephen Warnock på BBC-programmet Final Score.

Slo tilbake

Men etter en tung start fikk Anfield-publikumet noe å juble for da Roberto Firmino reduserte til 1-2. Scoringen ble først annullert for offside på Mohamed Salah i forkant av scoringen, men VAR så på situasjonen og konkluderte med at Salah var onside.

Liverpool hadde hevet seg i minuttene før reduseringen og fortsatte å presse Brighton frem til pause.

Det presset fortsatte de rødkledde med etter hvilen, og i det 54. minutt var utligningen et faktum - også denne gang var det Firmino som fant veien til nettmaskene etter et godt Liverpool-angrep.

– Liverpool ser ut som de er sårbare i forsvar, men pasningen fra Henderson til Thiago til Diaz var utrolig, og det var derfor Diaz ble satt innpå. Strålende avslutning av Firmino, sier Warnock i Final Score.

Liverpool fortsatte å angripe og etter drøyt timen spilt var det vertene som ledet på Anfield. Brighton-målvakt Robert Sánchez bokset ballen inn i Adam Webster som på uheldig vis satte ballen i eget mål.

Roberto Firmino var i fyr og flamme mot Brighton. Foto: Peter Byrne

Stilnet Anfield

Med syv minutter igjen på klokken kom Brighton i angrep. Liverpool hang ikke med i forsvar, og da Virgil van Dijk bommet på klareringen var det fritt fram for Trossard som kunne juble for hat trick.

Dermed ble det sesongens fjerde uavgjortresultat for Liverpool som blir liggende på 9. plass med ti poeng. Brighton er på 4. plass i Premier League med 14 poeng.