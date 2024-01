Trist Riise: – Tusen takk

Se direkte klokken 16: Klopp møter pressen etter bomben



John Arne Riise reagerer med triste emojier på Instagram, etter nyheten om at Jürgen Klopp gir seg som manager for Merseyside-klubben.

– Tusen takk, sjef. For en mann, person og manager, skriver Riise i en story.

43-åringen spilte for Liverpool fra 2001 til 2008. Riise har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Flere norske kjendiser er Liverpool-supportere, blant dem Henriette Steensrup.

«Nå er jeg bare helt knust», skriver hun i en tekstmelding til TV 2.



TV 2 ringer Henrik Elvestad, som ikke hadde fått med seg bomben fra Liverpool.

– Hva?! sier Elvestad og fortsetter:

– Nei, nei, nei! Er du seriøs? Jeg sitter på en isolert fjellhytte og hadde ikke fått med meg dette. Fader...

REAGERER: Henrik Elvestad. Foto: Erik Teige / TV 2

Klopp begrunnet valget med manglende energi.

– Han er sliten, ja. Jeg hadde jo sett for meg at denne dagen skulle komme, men jeg er overrasket over at det skjer nå. Dette er krise. Det er ikke bare å erstatte Klopp. Hvem skal det være?– Huff, også denne dagen som startet så bra da, sier Elvestad.



«Helt klart en bombe!», skriver Nils Ingar Aadne i en SMS til TV 2 fra Italia.



Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, forteller at han aldri kommer til å glemme hvor han var da det smalt.

– Jeg satt på jobb. Det gikk en sjokkbølge gjennom kroppen så reiste hårene seg.



– Er det sant? Er det 1. april? Men så så jeg at det var offisielt. Etter et halvt minutt så man at det faktisk stemte. Men man skjønner det likevel ikke, fortsetter han.



De tidligere Liverpool-profilene Lucas Leiva og Jose Enrique har også kommentert Klopp-nyheten.

You will be missed !! ❤️❤️❤️ https://t.co/TXlvh2zUbP — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) January 26, 2024

«Du vil bli savnet», skriver Leiva.

– Jeg ble sur, man du kan ikke klandre ham. Han er en legende. Liverpool burde bygge en statue, sier Enrique til Sky Sports.