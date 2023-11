Tottenham-mareritt i kaos-kamp mot Chelsea: – Fullstendig latterlig

Chelsea-spiss Nicolas Jackson senket Tottenham med hat trick i spinnvill kamp med fem mål, fire annulleringer og to røde kort.

Tottenham - Chelsea 1-4

Tottenham måtte avslutte mandagens høydramatiske Premier League-kamp mot Chelsea med ni (!) spillere.

Det endte med et 1-4-tap for Tottenham, som ledet Premier League før runden. Nå er Manchester City forbi med ett poengs forsprang.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det som skjedde i kveld, sier Tottenham-keeper Guglielmo Vicario til Viaplay.

Først fikk Cristian Romero direkte rødt etter en lang VAR-sjekk for en hensynsløs takling på landsmann Enzo Fernández. Cole Palmer utlignet til 1-1 på det påfølgende straffesparket.

– Det er fullstendig latterlig å takle sånn i boksen, sa tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher på Sky Sports.



VAR-SJEKK: Dommer Michael Oliver ga rødt kort til Cristian Romero etter å ha sett argentinerens takling på Enzo Fernández på VAR-skjermen. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

– Jeg har ingen sympati for ham. Det er den villeste taklingen, sa Sky Sports-kollega og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på bildene av taklingen til argentinske Cristian Romero.



Ti minutter inn i andre omgang fikk Iyenoma Udogie fikk sitt andre gule kort for en klønete takling på Raheem Sterling.

– Ange Postecoglou (Tottenhams manager) kan ikke tro galskapen han ser her, sa Gary Neville.

NYTT GULT: Ti minutter inn i andre omgang ble Iyenoma Udogie sendt i dusjen etter taklingen på Raheem Sterling. Det var Spurs-spillerens andre gule kort. Foto: Tony O'Brien / Reuters / NTB

Og både Romero og Udogie var involvert i situasjoner tidligere i kampen som også kunne endt opp med utvisninger.

Tottenham-manager Ange Postecoglou er kritisk til at VAR-undersøkelsene tar lang tid, men:

– Du må akseptere dommernes avgjørelse. Det er sånn jeg er oppvokst, sier australieren til Sky Sports.

Løsnet for Jackson

Til tross for to spillere i overtall slet Chelsea med å bryte ned Tottenham, som sto overraskende høyt. Bakerst vartet Tottenham-målvakt Guglielmo Vicario opp med flere enorme redninger.

– Vicario var helt sensasjonell. Snakk om sweeper-keeper. Jeg har aldri sett noe lignende. Han har vært en åpenbaring siden han kom til Tottenham, sier Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.



Men med et kvarter igjen å spille – etter 20 minutter mot ni spillere – kunne Chelsea omsider juble. Sterling ble spilt gjennom og slo på tvers til Nicolas Jackson, som kunne trille inn 2-1 for Chelsea.

HAT TRICK-HELT: Reece James, Nicolas Jackson og Moisés Caicedo kunne juble til slutt i mandagens bortemøte med Tottenham. Foto: Tony O'Brien / Reuters / NTB

Jacksons scoring var den første av det som skulle bli tre scoringer. Den tidligere Villarreal-spissen scoret hat trick og sørget for 4-1.

– Jeg er veldig glad. Det har vært en vanskelig tid for alle i laget, men nå kommer vi sakte, men sikkert tilbake, sier Nicolas Jackson til Sky Sports.

– Jeg må alltid jobbe hardere og bli bedre, sier Jackson.

Fire (!) annulleringer

Det utrolige så ut til å skje kun tre minutter etter Jacksons 2-1-scoring. Eric Dier dukket opp på bakerste stolpe og hamret inn det han trodde var utligningen til 2-2, men så kom offsideflagget.

FORTIVLELSE: Eric Dier trodde at han hadde scoret 2-2, men så kom offsideflagget. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

Dier-kanonen var den fjerde (!) annulleringen i kampen. Etter at Dejan Kulusevski hadde gitt Tottenham ledelsen etter kun seks minutter, fikk Heung-min Son annullert en for offside få minutter senere. I 21. spilleminutt brukte Sterling armen for å få med seg ballen, og etter en VAR-sjekk ble også den scoringen underkjent.

Moisés Caicedo trodde han hadde scoret sitt første Chelsea-mål snaut halvtimen inn i oppgjøret, men langskuddet ble annullert for en offside på Nicolas Jackson. VAR-sjekken endte imidlertid med situasjonen som endte med rødt kort og straffe mot Romero.

I STORE SMERTER: Tottenham-stopper Micky van de Ven måtte ut med en skade i baksiden av låret i første omgang mot Chelsea. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

Det endte med å bli en blytung kveld for Tottenham, som i første omgang også måtte bytte ut nøkkelspillerne Micky van de Ven og James Maddison med skader.

SMELL: James Maddison har vært en åpenbaring i Tottenham etter sommerens overgang fra Leicester, men han måtte ut i første omgang mot Chelsea. Foto: David Cliff / AP / NTB

Chelsea ligger på tiendeplass med ni poeng opp til topp fire.