– Tottenham er i samtaler med United-flopp

Det er ikke gitt at Cristiano Ronaldo blir i Manchester United. Her er tirsdagens fotballrykter!

Det kan gå mot en overraskende overgang inn portene hos Tottenham. Fabrizio Romano melder at de er i samtaler med Leeds om en låneovergang for Daniel James.

Chelsea ser ut til åpne lommeboken på vidt gap mot slutten av overgangsvinduet. Foruten den forventede signeringen av Wesley Forfana for rundt 800 millioner kroner, jakter London-klubben ytterligere to storsigneringer.

Ifølge The Guardian pusher Thomas Tuchel og co. på for både Pierre-Emerick Aubameyang og Anthony Gordon.

Ryktene rundt Cristiano Ronaldo fortsetter å leve til siste slutt. Metro rapporterer at den meritterte 37-åringen kan forlate de røde djevlene til fordel for Napoli - som spiller i Champions League.

Nå har omsider United fått en ny reservekeeper. Daily Mail og flere andre melder at det er kommet til enighet med Newcastle om et lån for Martin Dubravka, som senere kan bli gjort permanent for rundt 57 millioner kroner.

I tillegg kan også Yannick Carrasco slutte seg til Spurs før fristen går ut natt til fredag, skriver The Telegraph.

Tiemoue Bakayoko ble aldri en suksess i Chelsea, og er på et toårig lån til AC Milan. Det er Newcastle villige til å bryte opp, skriver Calciomercato. Nottingham Forest er også interessert.

The Times melder at Crystal Palace vil hente tilbake Conor Gallagher tilbake på permanent basis. 22-åringen gjorde sine saker bra på lån forrige sesong, men har ikke imponert i Chelsea i sesongstarten.

Hector Bellerin går mot en retur til Real Betis - hvor han var på lån forrige sesong. Spanjolen har ikke spilt for Arsenal siden mai 2021, skriver Estadio Deportivo.

Mandag ble Frenkie de Jong observert i London, noe som for alvor fikk vann på ryktemølla. Football Espana hevder imidlertid at nederlenderen blir i Barcelona, selv med stadige rykter til Chelsea og Manchester United.

Sky Sport Italia skriver at Juventus ønsker å hente Aston Villas Douglas Luiz, med mindre de lander en avtale med Leandro Paredes i PSG.

Liverpools Sepp van den Berg går mot et utlån til Schalke 04, skriver The Athletic.

Fulham skal ha avtalt en overgang med PSG om Layvin Kurzawa. De ønsker også å hente Romas Justin Kluivert, melder The Mail.