Tilskuere i strupen på Chelsea-eieren på Stamford Bridge

Chelsea - Brighton 1-2

Chelseas marerittsesong fortsatte med et 1-2-tap mot Brighton hjemme på Stamford Bridge lørdag.

Det tredje strake tapet under vikarmanager Frank Lampard skjedde med Todd Boehly på tribunen.

Supportere lot den amerikanske eieren få høre det, skriver Goal og Evening Standard. Boehly ser også ut til å svare tilskuerne.

SLITER: Todd Boehly har fått en tung start som Chelsea-eier. Foto: John Walton / Reuters

Chelsea ligger nede på ellevteplass i Premier League.

– Jeg har vært i klubben i ni dager. Jeg liker ikke det jeg så i dag. Jeg kommer ikke til å pynte på sannheten. Vi må være ærlige. Du skal være stolt når du spiller for Chelsea. Vi må heve oss på tirsdag, sier Chelsea-manager Frank Lampard til BBC etter Brighton-kampen.

Todd Boehly har brukt over seks milliarder kroner på nye spillere etter at han i fjor kjøpte Chelsea av russiske Roman Abramovitsj, som ble tvunget til å selge klubben etter Russlands invasjon i Ukraina.

Med et 0-2-tap mot Real Madrid i første Champions League-kvartfinale er Chelsea også på vei ut av Europa.

Boehly sparket Thomas Tuchel i begynnelsen av sesongen. Tyskeren ble erstattet av Brightons Graham Potter, men nylig fikk også han sparken. Lampard har fått ansvaret med å lede Chelsea ut sesongen.

FIKK KJEFT: Chelsea-eier Todd Boehly. Foto: John Walton / Reuters

De første tre kampene under Lampard har endt med tap.

– Det handler ikke om klubben jeg spilte for. Dette er en ny æra. Etter at jeg var manager her sist, har andre managere hatt suksess her. Dette er Chelsea Football Club. Den er større enn alle oss. Vi er ikke der vi ønsker å være, men vi må jobbe for å komme dit, sier Lampard.

City-innlegg skapte sterke reaksjoner

Se Chelsea mot Real Madrid på TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00.