Thierry Henry kritiserer Haaland-bevegelser

TO SPISSER: Erling Braut Haaland og Thierry Henry. FOTO: NTB

25 Premier League-mål på 21 kamper er et målsnitt de fleste kan drømme om.

Erling Braut Haaland er Premier Leagues ubestridte toppscorer. Men 22-åringen må nok en gang tåle at det stilles spørsmål rundt hans rolle i Manchester City, som i kveld møter Arsenal på bortebane.

– Alle vet at hvis du mater ham med baller i sekstenmeteren er du «død». I lufta, på bakken, karatespark … Uansett hva det er vil han score, innleder Thierry Henry i Champions League-studio hos den amerikanske rettighetshaveren CBS Sports.

Fikk Wenger-råd

Henry tilbrakte åtte år hos Arsenal og endte med 175 scoringer på 258 kamper i Premier League. Men det var spesielt én ting fra Arsène Wenger, som franskmannen tok med seg videre i karrieren.

Hva kan du gjøre når laget ikke fôrer deg (med sjanser)? spurte Wenger sin stjernespiss.

Angriperen forteller at han begynte å spille på styrkene til lagkameratene, istedenfor å klage på at han aldri fikk ballen der han ville ha den.

I det stjernespekkede CBS-studioet utgjør ofte 45-åringen ekspertpanelet sammen med tidligere Manchester City-spiller Micah Richards og Liverpool-legende Jamie Carragher.

Henry etterlyser mer variasjon fra Citys nummer 9.

– Vi vet alle at når Kevin De Bruyne har ballen, kan han finne ham uansett. Vi vet at Haaland liker å ta løpet på bakre stolpe.

– Av og til tar Haaland det samme løpet, uansett hvem som har ballen. Noen ganger hjelper han ikke laget med tanke på hvem som har ballen, sier Henry.

BELGIA-ASSISTENT: Thierry Henry under VM i Qatar. Foto: KAI PFAFFENBACH

Ekspertkollega Jamie Carragher spør om ikke lagkameratene må tilpasse seg nordmannen.

– De har gjort det. De prøver å endre seg. Og du ser Pep (Guardiola) prøver å finne en formasjon som gjør at Haaland kan prestere best mulig.

– Vi har sett i store kamper at han ofte ikke er borti ballen. Han rører ikke ballen og dem ikke kan finne ham. Kanskje må han tenke annerledes for å hjelpe til, sier Henry.

Franskmannen mener Haaland har slitt i de største kampene og at 22-åringen må hjelpe lagkameratene med å variere løpene sine i større grad.

Uenig med Henry

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener ikke Henry treffer med sin kritikk av Haaland.

– Det har blitt populært å snakke ned prestasjonen til Haaland. Han kom inn som en tsunami og det virker nesten som folk har glemt alle målene han har scoret.

Mathisen ser imidlertid noen av poengene til Henry. Men eksperten sier at 22-åringen er i starten av karrieren og kommer bare til å bli bedre.

– Haaland kommer til å bli smartere og bedre i flere aspekter av spillet sitt.

EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Hva skal det bety?

Denne sesongen har nordmannen nettet fire ganger mot det som regnes som topplagene i England. Haaland scoret hat trick mot byrival Manchester United i oktober og en gang i 4-2-seieren over Tottenham på hjemmebane.

Men flere eksperter har påpekt at Haaland er av og til for lite involvert, senest etter 0-1-tapet for Tottenham i starten av februar.

– Han kan ha valgt feil klubb for å få det beste ut av ham, sa Jamie Carragher på Sky Sports.

EKSPERT: Jamie Carragher jobber som fotballekspert, blant annet hos Sky Sports. Foto: Simon Marper

– Vi alle vet at City vant ligaen uten målene til Haaland. De har målene – og ligger på andreplass. Hva skal det bety? sier Henry.

– Det handler ikke alltid om mål, men også hva du kan gi til laget, spesielt som nummer ni, legger han til.

Henry mener at det er enklere å lese årets Manchester City-lag.

– Nå er City mer forutsigbare. Det betyr ikke at du kan stoppe dem lett, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at dem er mer forutsigbare, mener Henry.