The Times: Ratcliffe vil kontrollere fotballdelen i Manchester United

Fabrizio Romano, BBC og flere engelske medier meldte lørdag kveld at sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani fra Qatar har trukket budet sitt på Manchester United.

Senere på kvelden meldte The Times at Sir Jim Ratcliffe og Ineos Group nærmer seg et oppkjøp på 25 prosent av Manchester United for 17 milliarder kroner.

Avisen skriver at Ratcliffe ønsker seg mer enn en fjerdedel av aksjene i klubben. Han skal også ønske å kontrollere fotballdelen av Manchester United.

Hvis overtakelsen går gjennom denne uken, håper Ratcliffe og Ineos at de kan få til betydelige endringer på personalsiden og andre deler av klubben.

Det er ventet at et styremøte i Manchester United vil godta budet til Ineos. Avisen skriver at Ratcliffe ser på dette som første steg mot full overtakelse.



TRUKKET SEG: Jassim Bin Hamad Al Thani. Foto: KARIM JAAFAR

I november i fjor annonserte Glazer-familien at de vurderte å selge Manchester United. Al Thani kom med et bud på nærmere 67 milliarder kroner, skriver BBC.

Den engelske forretningsmannen Sir Jim Ratcliffe og Ineos Group er den andre hovedbudgiveren i kampen om Manchester United.

Hele prosessen har tatt tid, og det var snakk om at et salg fra Glazer-familien kunne bli utsatt til 2025.

Al Thani skal kun ha ønsket å sikre seg 100 prosent av Manchester United. Det kom tidlig fram at Ratcliffe kunne nøye seg med å sikre seg majoriteten av aksjene, men den siste tiden har det kommet rapporter om at han kunne finne på å kjøpe en mindre post.

Den utskjelte Glazer-familien har eid Manchester United siden 2005.