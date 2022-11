The Athletic: Liverpool FC er til salgs

Fenway Sports Group (FSG) har lagt ut Liverpool Football Club for salg, melder det engelske nettstedet The Athletic mandag.

FSG, som har eid Liverpool siden de kjøpte klubben av George Gillett og Tom Hicks i oktober 2010, har laget en salgspresentasjon til interessenter.

Ifølge The Athletic har FSG vurdert å selge Liverpool også tidligere, men de har ikke da gått videre.

Nettstedet skriver at det ikke er sikkert et eierskifte vil skje denne gangen heller, men at amerikanerne er åpne for tilbud.

– FSG har ofte mottatt interesse fra tredjeparter som ønsker å bli aksjonærer i Liverpool. FSG har tidligere sagt at under de riktige vilkårene og betingelsene ville vi vurdere nye aksjonærer hvis det er til det beste for Liverpool som klubb. FSG er fortsatt helt forpliktet til å oppnå suksess med Liverpool, både på og utenfor banen, sier FSG i en uttalelse til The Athletic.

Goldman Sachs og Morgan Stanley bistår FSG i forsøket på å selge klubben.