Tequila-hån mot Rashford – så kunne han glise i vilt drama

Wolverhampton - Manchester United 3-4

Det tok under fem minutter før Marcus Rashford kunne juble.

Etter en stormfull uke for Manchester United-angriperen, kunne han sende laget sitt opp i ledelsen i torsdagens 4-3-seier over Wolverhampton.

– Vi har alle noe å bevise på banen, ikke bare Marcus. Angriperne må score mål. Han er et spesielt talent, sier Manchester United-kaptein Bruno Fernandes til TNT Sports etter kampen.

RASHFORD-SMIL: Marcus Rashford satte inn 1-0 mot Wolverhampton. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

Manchester United-manager Erik ten Hag valgte å starte med Rashford, til tross for engelskmannens mye omtalte nattklubbesøk forrige uke.

– Han må ta ansvar, og han er kapabel til å score mål og være en trussel. Når han i tillegg presser bra, er han en stor spiller, sier Erik ten Hag til beIN Sports etter torsdagens kamp.

Rashford meldte seg syk til trening fredag forrige uke, men så ble det kjent at han hadde vært på nattklubb i Belfast både onsdag og torsdag.

Under oppvarmingen gikk det to sanger med tequila som tema over høyttaleranlegget på Molineux, skriver The Telegraph og Daily Mail.

Den siste uken har engelske tabloidaviser hatt mange overskrifter om Rashfords tequila-fester i den nordirske hovedstaden.

Før kampen bekreftet Erik ten Hag overfor TNT Sports at Rashford ble til søndagens FA-cupkamp mot Newport County etter nattklubbesøkene.

Manchester United ledet både 2-0 og 3-1, men det utviklet seg til å bli et vilt drama. Pedro Neto kontret inn 3-3 på overtid, men like etterpå kunne Manchester Uniteds supertalent Kobbie Mainoo score 4-3 på lekkert vis.

MATCHVINNER: Unggutten Kobbie Mainoo. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Dette er et vanskelig å komme, men vi måtte vinne. Det har fortsatt ikke gått opp for meg. Det føles som om jeg fortsatt drømmer, sier Mainoo til TNT Sports.



Manchester United ligger på sjuendeplass i Premier League med åtte poeng opp til topp fire. Wolverhampton er nummer elleve på tabellen.