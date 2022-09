Ten Hag slo tilbake mot Maguire-hetsen

Harry Maguire har måttet tåle mye hets og kritikk de siste ukene. Etter en tung start på sesongen med svake prestasjoner for klubb og landslag, har 29-åringen blitt hetset på sosiale medier.

På pressekonferansen før helgens Manchester-derby tok manager Erik ten Hag sin kaptein i forsvar.

– Jeg må trene ham og stå opp for ham. Jeg støtter ham fordi jeg tror på han, sier nederlenderen, og tilføyer:

Se tabbene: – Ny marerittkveld for Maguire

– Jeg ser kvalitetene hans, for kvaliteten er der. Han har nesten 50 landskamper for England. Han har et høyt potensial. Så handler det om han selv. Alle her tror på ham.

United-manageren mener først og fremst at Maguire må tro på seg selv:

– Om han tror på seg selv, vil han være tilbake på sitt beste nivå, om ikke bedre. Det har jeg ståltro på. Hans kvaliteter er der.

Ten Hag fikk så spørsmål om mental helse i fotball, og hvorvidt United tar grep for å takle utfordringer som med Maguire.

– Det er et aspekt i toppfotball og vårt arbeid. Vi jobber med det. Vi har eksperter som hjelper og som trener spillere i den riktige retningen.

Ten Hag bekreftet også på pressekonferansen at Maguire ikke vil duellere mot Erling Braut Haaland i helgens derby. 29-åringen er nemlig ute med skade.

Heksejakt fra engelsk presse

Kritikken mot Maguire skjøt virkelig fart igjen i landslagspausen. Mot Tyskland tabbet stopperkjempen seg ut, blant annet da han lagde et straffespark.

Etter kampen ble 29-åringens plass på landslaget et heftig tema i britiske medier. Flere mener United-kapteinen må vrakes.

– Maguire sin selvtillit er knust og han er håpløst ute av form, skrev BBC-journalist Phil McNulty, og la til:

– Det store problemet, et problem som ikke forsvinner, er at Maguire viste nøyaktig hvorfor han blir vraket i Manchester United og hvorfor så mange spørsmål er stilt rundt Southgates varige tro på ham.

KRITIKK: Harry Maguires prestasjoner i landslagspausen fikk flere til å mene at United-kapteinen må vrakes fra Englands startoppstilling. Foto: CARL RECINE

Englands landslagssjef Gareth Southgate var raskt ute med å støtte Maguire etter 3-3-kampen mot Tyskland.

– Jeg vet godt at alle retter øynene mot Harry, men han hadde noen store øyeblikk der han leverte i de to siste kampene, sa Southgate, og la til:

– Det vil alltid vekke debatt, men jeg tror at vi i disse tider må støtte våre beste og mest erfarne spillere, med mindre vi er i en situasjon der det er nærmest uholdbart og umulig å velge dem.

Buet på av egne supportere

De siste ukers meldinger mot Maguire er ikke de første av sitt slag. I tillegg til hets på internett, har 29-åringen opplevd hatmeldinger også fra egne supportere de siste månedene.

I landskampen mot Elfenbenskysten i mars ble han buet på av egne supportere.