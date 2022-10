Ten Hag: Ronaldo nektet å spille

Etter siste dagers hendelser ble Cristiano Ronaldo naturligvis hovedtemaet på Erik ten Hags pressekonferanse fredag.

Ronaldo skapte store overskrifter da han ruslet inn i garderoben før onsdagens kamp mot Tottenham var over. Flere etterlyste reaksjoner fra Erik ten Hag, og torsdag ble det klart at Ronaldo ikke er i Uniteds tropp til lørdagens kamp mot Chelsea.

Han trener heller ikke med førstelaget resten av uken, men skal ifølge Manchester Evening News trene med Uniteds U21-lag.

– Dette er mellom Cristiano og meg, svarte ten Hag på det første spørsmålet som kom om Ronaldo-situasjonen.

Flere medier har i etterkant av Tottenham-kampen hevdet at Ronaldo hadde fått beskjed om å gjøre seg klar, noe han hadde sagt nei til og deretter gått inn i spillertunnelen.

Ten Hag fikk spørsmål om superstjernen nektet å spille mot Tottenham. Svaret var klart og tydelig:

– Ja.

– Andre gang det skjer

– Uttalelsen er tydelig. Ronaldo er fremdeles en viktig spiller i laget. Jeg er manageren, og jeg er ansvarlig for kulturen her og jeg må sette standarden og verdiene og det er jeg som må kontrollere dem. Innad i laget har vi verdier og standarder og det må jeg kontrollere, fortsatte ten Hag.

Manchester United-manageren viste til treningskampen mot Rayo Vallecano i slutten av juli, der Ronaldo forlot Old Trafford før kampslutt.

– Etter kampen mot Vallecano sa jeg til ham at det var uakseptabelt. Dette er andre gang det skjer og da blir det konsekvenser, sier ten Hag.

Slik forklarer han konsekvensene

Ten Hag ga videre uttrykk for at de kom til å savne Ronaldo i morgendagens kamp.

På spørsmål om hvorfor Ronaldos «straff» ble som den ble med at han ikke er med i troppen mot Chelsea og ikke får trene med førstelaget ut uken, svarte ten Hag at dette er en tid for Ronaldo å reflektere over det som har skjedd.

– Men ikke bare for ham, for alle andre også. Jeg sa det i starten av sesongen at det ville bli konsekvenser neste gang. Fotball er en lagsport og du må oppfylle visse standarder. Det må jeg kontrollere, understreker United-manageren.

Ten Hag ønsket åpenbart å flytte fokuset over på Chelsea-kampen i løpet av pressekonferansen, men fikk stadig flere spørsmål om Ronaldo.

– Jeg forstår at det er spørsmål om dette, men samtidig handler dette om Chelsea. Vi har en viktig kamp å spille, sier ten Hag og fortsetter:

– Dette er en del av livet i toppfotballen. Det er støy og rykter, men du må holde fokus, sier nederlenderen.