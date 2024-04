Ten Hag nektet å svare – forlot pressekonferansen

UNDER PRESS: Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: Andrew Matthews / Pa Photos / NTB

Bournemouth - Manchester United 2-2



Erik ten Hag likte ikke spørsmålet om risikoen for at Manchester United kan levere sin svakeste Premier League-sesong noensinne.

Det skjedde etter Erik at ten Hag og Manchester United hadde spilt 2-2 mot Bournemouth lørdag kveld.

United-manageren endte opp med å forlate pressekonferansen.

– Jeg kommenterer ikke det spørsmålet. Det er ikke viktig nå, sa Erik ten Hag mens han var i ferd med å forlate rommet.



I TRØBBEL: Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

En sjuendeplass er den svakeste plasseringen Manchester United har i løpet av Premier League-æraen. For øyeblikket ligger Manchester United på en sjuendeplass, kun to poeng foran West Ham på plassen bak.

På de siste sju ligakampene har Manchester United kun én (!) seier.

– Vi vet at vi må vinne. Vi ønsker å kjempe og være med i kampen om topplasseringene. Vi slet i første omgang, og Harry Maguire hadde problemer, men han kom seg gjennom det, sier ten Hag til BBC.

Manchester United lå under 1-2 til pause. I andre omgang reddet Bruno Fernandes ett poeng med sin straffescoring.

REDDET POENG: Manchester United-kaptein Bruno Fernandes. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

– Andreomgangen var mye bedre. Det var bra at vi kjempet oss tilbake og utlignet to ganger. Lagånden er god, men vi klarte ikke å holde roen, slik at vi kunne skapt flere sjanser, sier Manchester United-manager Erik ten Hag.



– Motstanderen slet fordi de hadde brukt mye energi i første omgang, og det var mye rom, men vi klarte ikke å utnytte det, sier nederlenderen.